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  • Кубок английской лиги. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Халл Сити», но пробился в финал

Кубок английской лиги. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Халл Сити», но пробился в финал

27 января 2017, 00:36
11

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Халл Сити» на своем поле оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. Победный гол в составе хозяев забил экс-нападающий «Локомотива» Умар Ниасс.

Тем не менее, благодаря победе в первой встрече «Манчестер Юнайтед» добыл путевку в финал. «Красные дьяволы» в девятый раз в истории добрались до решающего матча Кубка английской лиги. Больше только у «Ливерпуля» – 12.

Соперником «красных дьволов» станет «Саутгемптон». Отметим, что финальная игра пройдет 26 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответный матч

Халл Сити – Манчестер Юнайтед – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хаддлстоун, 35; 1:1 – Погба, 66; 2:1 – Ниасс, 85.

Первый матч – 0:2

Календарь Кубка английской лиги

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Кубок Лиги Халл Сити Манчестер Юнайтед
Комментарии (11)
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lekseij2007
1485466814
МЮ!МЮ!МЮ!
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Михаил Шевченко
1485467700
Судья конечно лучший игрок матча.....косячил конечно в обе стороны,но все равно
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ivanthebest
1485468391
Пофиг... катали вату, резалт выхода в финал есть, нужно было бы победить, победили, а так норм... Конечно неприятно что проиграли, но пофиг, видно что много сил не затратили, хоть и играли основой. Да, и матрас конечно как всегда, ставит много чего против МЮ, да и к тому же в более очевидных эпизодах не поставил 2 пендаля... Но, ладно, здесь и так всё было ясно ещё до матча, выход так и так светил без валидола...
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Kulima
1485468570
Мда, МЮ играл как г*вно
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RandyMy
1485474700
Ждем кубка!
Ответить
Аристократ Олжик
1485479815
Молодцы Халл, боролись до конца!!!
Ответить
anri1703
1485479956
С выходом мю жаль что в финале не с ливерпулем
Ответить
бочаров
1485489711
Первый кубок Маура будет.
Ответить
Rebrova
1485491543
так тяжело играть с Халлом. Не думаю, что возьмут кубок.
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Lexa_Lexa
1485494706
Утешительный приз для Моура
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