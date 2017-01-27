Кубок английской лиги. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Халл Сити», но пробился в финал

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Халл Сити» на своем поле оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. Победный гол в составе хозяев забил экс-нападающий «Локомотива» Умар Ниасс.

Тем не менее, благодаря победе в первой встрече «Манчестер Юнайтед» добыл путевку в финал. «Красные дьяволы» в девятый раз в истории добрались до решающего матча Кубка английской лиги. Больше только у «Ливерпуля» – 12.

Соперником «красных дьволов» станет «Саутгемптон». Отметим, что финальная игра пройдет 26 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответный матч