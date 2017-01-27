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    Кубок английской лиги. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Халл Сити», но пробился в финал

    В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Халл Сити» на своем поле оказался сильнее «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. Победный гол в составе хозяев забил экс-нападающий «Локомотива» Умар Ниасс.

    Тем не менее, благодаря победе в первой встрече «Манчестер Юнайтед» добыл путевку в финал. «Красные дьяволы» в девятый раз в истории добрались до решающего матча Кубка английской лиги. Больше только у «Ливерпуля» – 12.

    Соперником «красных дьволов» станет «Саутгемптон». Отметим, что финальная игра пройдет 26 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответный матч

    Халл Сити – Манчестер Юнайтед – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хаддлстоун, 35; 1:1 – Погба, 66; 2:1 – Ниасс, 85.

    Первый матч – 0:2

    Календарь Кубка английской лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2017 00:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 27 января 2017, 08:25

      Утешительный приз для Моура

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 27 января 2017, 07:32

      так тяжело играть с Халлом. Не думаю, что возьмут кубок.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 27 января 2017, 07:01

      Первый кубок Маура будет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -92

      Raxor > бочаров 27 января 2017, 10:13

      а разве суперкубок против лестера не в счет?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 27 января 2017, 04:19

      С выходом мю жаль что в финале не с ливерпулем

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 27 января 2017, 04:16

      Молодцы Халл, боролись до конца!!!

      0
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      Рейтинг: +35

      RandyMy 27 января 2017, 02:51

      Ждем кубка!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 27 января 2017, 01:09

      Мда, МЮ играл как г*вно

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 января 2017, 01:06

      Пофиг... катали вату, резалт выхода в финал есть, нужно было бы победить, победили, а так норм... Конечно неприятно что проиграли, но пофиг, видно что много сил не затратили, хоть и играли основой. Да, и матрас конечно как всегда, ставит много чего против МЮ, да и к тому же в более очевидных эпизодах не поставил 2 пендаля... Но, ладно, здесь и так всё было ясно ещё до матча, выход так и так светил без валидола...

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 27 января 2017, 00:55

      Судья конечно лучший игрок матча.....косячил конечно в обе стороны,но все равно

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 27 января 2017, 00:40

      МЮ!МЮ!МЮ!

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