Агент: «Натхо полетел с «Локомотивом» на сбор в качестве свободного агента»

Агент полузащитника Амира Натхо Леонид Истрати прокомментировал присутствие своего клиента в списке игроков, которые отправились в составе «Локомотива» на второй зимний сбор. Как было отмечено, хавбек находится в статусе свободного агента.

«Амир полетел с «Локомотивом» на сбор в качестве свободного агента, «Краснодар» остался в прошлом. Не могу сказать, сколько сборов Натхо проведет с москвичами. Все зависит от него, нужно проявить себя перед тренерским штабом «Локомотива», – заявил Истрати.

Текущий сезон Натхо начинал в системе «Краснодара», проведя за вторую команду «быков» 10 матчей во втором дивизионе.