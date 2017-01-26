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    Агент: «Натхо полетел с «Локомотивом» на сбор в качестве свободного агента»

    Агент полузащитника Амира Натхо Леонид Истрати прокомментировал присутствие своего клиента в списке игроков, которые отправились в составе «Локомотива» на второй зимний сбор. Как было отмечено, хавбек находится в статусе свободного агента.

    «Амир полетел с «Локомотивом» на сбор в качестве свободного агента, «Краснодар» остался в прошлом. Не могу сказать, сколько сборов Натхо проведет с москвичами. Все зависит от него, нужно проявить себя перед тренерским штабом «Локомотива», – заявил Истрати.

    Текущий сезон Натхо начинал в системе «Краснодара», проведя за вторую команду «быков» 10 матчей во втором дивизионе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2017 18:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70

      Fanfurik 26 января 2017, 22:51

      У нас своих чтоли воспитанников нету,то прудников то натхо

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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 26 января 2017, 20:09

      ни чего особенного

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