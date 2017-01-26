Агент Ломбертса надеется, что «Зенит» отпустит футболиста

Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхлуст выразил надежду, что футболисту все-таки удастся сменить команду в зимнее трансферное окно. Бельгиец ранее отмечал, что питерский клуб требует за него слишком высокую стоимость.

«Ни один клуб не вел официальных переговоров с «Зенитом» о возможном переходе Ломбертса. Как я уже говорил, петербургская команда просит за защитника большую сумму. Но с учетом того, что Иванович может перейти в «Зенит», клуб может пересмотреть стоимость Ломбертса, пойти на уступки, это хороший шанс для Николаса покинуть команду.

Но здесь питерская команда является боссом, и только им принимать итоговое решение. Много клубов интересуются Ломбертсом, но они просили не называть себя. До конца трансферного окна в Европе еще четыре дня, поэтому все может случиться», – заявил агент.

В текущем сезоне Ломбертс провел в чемпионате России пять матчей.