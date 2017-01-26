Источник: «Вест Бромвич» заинтересован в Ивановиче

Защитник «Челси» Бранислав Иванович может сменить клуб внутри АПЛ. В футболисте заинтересован «Вест Бромвич», утверждает Express&Star.

Ранее появилась информация, что серб находится в шаге от перехода в «Зенит». Питерский клуб готов предложить Ивановичу контракт на 2,5 года с зарплатой 5 миллионов евро. Рыночная стоимость 32-летнего футболиста оценивается в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Иванович провел в чемпионате Англии 13 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.