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    Милевский заявил, что скоро все увидят старого Артема

    Нападающий «Тосно» Артем Милевский заявил, что готов усердно трудиться, чтобы к возобновлению сезона ФНЛ находиться в наилучших кондициях.

    – Я давно не проходил сбор. Для меня он особенный. Я очень переживал, как я буду выглядеть, набирать кондиции, но тяжело всем. Это нормально для первого сбора. Мы набегали много километража, набегались с мячом, было непросто.

    – Тот Милевский, которого мы знаем, возвращается?

    – Я очень хочу отработать три сбора без травм, не пропустить ни одной тренировки. Для меня это на первом месте. Если я это все сделаю, возможно, вы увидите старого Артема.

    Напомним, Милевский присоединился к «Тосно» в сентябре 2016 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за клуб из Ленинградской области в ФНЛ шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Football.ua

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    25.01.2017 23:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 26 января 2017, 07:26

      Так мы его уже видим - 32 года - старость не радость.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 26 января 2017, 07:19

      человек-загадка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      88serega88 26 января 2017, 01:37

      пьяный что ли вечно!)) ну тогда норм!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 26 января 2017, 00:11

      Конечно скоро увидим старого артема, с каждым годом ему все больше и больше лет!!!))) тоже мне новость, все люди стареют!!!

      0
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      Рейтинг: +673

      life85 25 января 2017, 23:50

      Бухающего и гуляющего ? :)

      2
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