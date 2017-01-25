Милевский заявил, что скоро все увидят старого Артема

Нападающий «Тосно» Артем Милевский заявил, что готов усердно трудиться, чтобы к возобновлению сезона ФНЛ находиться в наилучших кондициях.

– Я давно не проходил сбор. Для меня он особенный. Я очень переживал, как я буду выглядеть, набирать кондиции, но тяжело всем. Это нормально для первого сбора. Мы набегали много километража, набегались с мячом, было непросто.

– Тот Милевский, которого мы знаем, возвращается?

– Я очень хочу отработать три сбора без травм, не пропустить ни одной тренировки. Для меня это на первом месте. Если я это все сделаю, возможно, вы увидите старого Артема.

Напомним, Милевский присоединился к «Тосно» в сентябре 2016 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за клуб из Ленинградской области в ФНЛ шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.