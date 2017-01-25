Орещук: «Отступные за Промеса – 40 миллионов. За такую котлету денег «Спартаку» нужно отпускать его не думая»

Я думаю не совсем Спартачи - дурачи,
За бесплатно раздавать калачи.
Уж недолго осталось ждать,
Будем Чемп России продолжать.
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выразил мнение, что руководство «Спартака» должно продать полузащитника Квинси Промеса, если за него предложат 40 миллионов евро, которые прописаны в контракте игрока в качестве отступных. Ранее сообщалось, что в услугах голландца заинтересован «Ливерпуль».
– Наверное, куда важнее для «Спартака» этой зимой удержать Квинси Промеса? Все-таки интерес в Англии к нему сохраняется.
– Я не верю, что он уедет. Есть сведения, что у него отступные после продленного контракта около 40 миллионов евро. Если только котлетой с этой суммой по «Спартаку» бабахнут в последний день трансферного окна, тогда «Спартаку» нужно отпускать игрока не думая. На эти деньги можно взять двух-трех очень хороших игроков. Но я слабо верю в такой вариант.
В нынешнем сезоне Промес провел за «Спартак» в РФПЛ 14 матчей, в которых записал на своей счет шесть голов и столько же результативных передач.