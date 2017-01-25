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    Орещук: «Отступные за Промеса – 40 миллионов. За такую котлету денег «Спартаку» нужно отпускать его не думая»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выразил мнение, что руководство «Спартака» должно продать полузащитника Квинси Промеса, если за него предложат 40 миллионов евро, которые прописаны в контракте игрока в качестве отступных. Ранее сообщалось, что в услугах голландца заинтересован «Ливерпуль».

    – Наверное, куда важнее для «Спартака» этой зимой удержать Квинси Промеса? Все-таки интерес в Англии к нему сохраняется.

    – Я не верю, что он уедет. Есть сведения, что у него отступные после продленного контракта около 40 миллионов евро. Если только котлетой с этой суммой по «Спартаку» бабахнут в последний день трансферного окна, тогда «Спартаку» нужно отпускать игрока не думая. На эти деньги можно взять двух-трех очень хороших игроков. Но я слабо верю в такой вариант.

    В нынешнем сезоне Промес провел за «Спартак» в РФПЛ 14 матчей, в которых записал на своей счет шесть голов и столько же результативных передач.

    Источник: Sportbox.ru

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    25.01.2017 22:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 26 января 2017, 07:39

      Я думаю не совсем Спартачи - дурачи,
      За бесплатно раздавать калачи.
      Уж недолго осталось ждать,
      Будем Чемп России продолжать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 26 января 2017, 06:51

      Ну за такие деньги можно и отпустить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 26 января 2017, 05:35

      Конечно это хорошие деньги, но очень хочется видеть Промеса в составе хотя-бы до конца сезона, а еще лучше если отыграет еще один сезон!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      RON72 26 января 2017, 01:41

      Советы давать все мастера

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 26 января 2017, 00:32

      надо ж всяким попиариться

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      brainstrike 25 января 2017, 23:16

      Вот только и можете разговаривать о деньгах.Кого бы по дороже продать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 25 января 2017, 22:59

      Сейчас за Промеса никто 40 лямов и не предложит. Вот станет со Спартаком чемпионом, тогда другое дело! Будут и предложения и больший интерес от клубов с именем. А пока отстаньте от парня и дайте ему спокойно тренироваться с родной командой.

      7
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > oyabun 25 января 2017, 23:17

      Подписываюсь!)

      1
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      Рейтинг: +592

      spaike > oyabun 26 января 2017, 00:21

      Даже если станет чемпионом РФПЛ со Спартаком никто 40 не даст, вот если в еврокубках (желательно в ЛЧ) хорошо себя проявит тогда может быть.

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