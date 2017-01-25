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  • Орещук: «Отступные за Промеса – 40 миллионов. За такую котлету денег «Спартаку» нужно отпускать его не думая»

Орещук: «Отступные за Промеса – 40 миллионов. За такую котлету денег «Спартаку» нужно отпускать его не думая»

25 января 2017, 22:47
11

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выразил мнение, что руководство «Спартака» должно продать полузащитника Квинси Промеса, если за него предложат 40 миллионов евро, которые прописаны в контракте игрока в качестве отступных. Ранее сообщалось, что в услугах голландца заинтересован «Ливерпуль».

– Наверное, куда важнее для «Спартака» этой зимой удержать Квинси Промеса? Все-таки интерес в Англии к нему сохраняется.

– Я не верю, что он уедет. Есть сведения, что у него отступные после продленного контракта около 40 миллионов евро. Если только котлетой с этой суммой по «Спартаку» бабахнут в последний день трансферного окна, тогда «Спартаку» нужно отпускать игрока не думая. На эти деньги можно взять двух-трех очень хороших игроков. Но я слабо верю в такой вариант.

В нынешнем сезоне Промес провел за «Спартак» в РФПЛ 14 матчей, в которых записал на своей счет шесть голов и столько же результативных передач.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Орещук Роман Промес Квинси
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1485374348
Сейчас за Промеса никто 40 лямов и не предложит. Вот станет со Спартаком чемпионом, тогда другое дело! Будут и предложения и больший интерес от клубов с именем. А пока отстаньте от парня и дайте ему спокойно тренироваться с родной командой.
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brainstrike
1485375384
Вот только и можете разговаривать о деньгах.Кого бы по дороже продать.
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VVM1964
1485375899
ВОТ КОГДА ОРЕЩУК БУДЕТ В РУКОВОДСТВЕ СПАРТАКА ( А ТОЧНЕЕ - НИКОГДА ) , ТОГДА И БУДЕТ РЕШАТЬ КОГО И КОГДА ПРОДАВАТЬ p. s. НЕ ЗРЯ НАША СТРАНА НАЗЫВАЛАСЬ " СТРАНОЙ СОВЕТОВ "
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GeorgeXIII
1485379965
надо ж всяким попиариться
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RON72
1485384113
Советы давать все мастера
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Опорник84
1485398104
Конечно это хорошие деньги, но очень хочется видеть Промеса в составе хотя-бы до конца сезона, а еще лучше если отыграет еще один сезон!
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Добрый Бобер
1485402700
Ну за такие деньги можно и отпустить.
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subbotaspartak
1485405596
Я думаю не совсем Спартачи - дурачи, За бесплатно раздавать калачи. Уж недолго осталось ждать, Будем Чемп России продолжать.
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