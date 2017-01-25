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    Орещук: «Сахо? Кто из «Ливерпуля» поедет в «Спартак»?»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о возможном переходе в «Спартак» защитника «Ливерпуля» Мамаду Сахо. Ранее сообщалось, что московский клуб является одним из главных претендентов на приобретение 26-летнего француза.

    – Нужен ли «Спартаку» центральный защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо?

    – Кто из «Ливерпуля» поедет в «Спартак»? Скорее всего, это какие-то агентские игры. Думаю, на француза найдутся другие претенденты в английской Премьер-лиге.

    В нынешнем сезоне Сахо не провел за «Ливерпуль» в АПЛ ни одного матча.

    Источник: Sportbox.ru

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    25.01.2017 21:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 26 января 2017, 12:55

      Действительно. И из Милана никто не поедет.

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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 25 января 2017, 22:26

      неужели Спартаку так нужен этот Какаду? Или это всё - обычные "понты перед приезжими", типа - у нас бабла немеряно, и мы давно уж срём мимо золотого унитаза?..Удачи в выборе качественного товара!..Кстати, надо бы нормальных парней из Кубани пристроить, хоть скамейку греть - футбольное братство и сестринство у нас никто не отменял. Обнимашки, хрюшки, козлики и иже с ними звери!Чмок!

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