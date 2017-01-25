Орещук: «Сахо? Кто из «Ливерпуля» поедет в «Спартак»?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о возможном переходе в «Спартак» защитника «Ливерпуля» Мамаду Сахо. Ранее сообщалось, что московский клуб является одним из главных претендентов на приобретение 26-летнего француза.

– Нужен ли «Спартаку» центральный защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо?

– Кто из «Ливерпуля» поедет в «Спартак»? Скорее всего, это какие-то агентские игры. Думаю, на француза найдутся другие претенденты в английской Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне Сахо не провел за «Ливерпуль» в АПЛ ни одного матча.