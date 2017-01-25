Источник: Алексей Миранчук за 5 миллионов может перейти из «Локомотива» в «Рубин»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в ближайшее время может перейти в «Рубин». По информации источника, казанский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 5 миллионов евро. Сделка может быть завершена до 10 февраля. Ранее сообщалось, что футболист намерен покинуть стан железнодорожников.

Добавим, что «Рубин» является единственным претендентом на покупку футболиста после того, как стало известно, что «Зенит» и «Краснодар» больше не планируют делать попыток заполучить игрока.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 15 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.