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    Источник: Алексей Миранчук за 5 миллионов может перейти из «Локомотива» в «Рубин»

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в ближайшее время может перейти в «Рубин». По информации источника, казанский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 5 миллионов евро. Сделка может быть завершена до 10 февраля. Ранее сообщалось, что футболист намерен покинуть стан железнодорожников.

    Добавим, что «Рубин» является единственным претендентом на покупку футболиста после того, как стало известно, что «Зенит» и «Краснодар» больше не планируют делать попыток заполучить игрока.

    В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 15 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

    Источник: Life

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    25.01.2017 20:49
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 27 января 2017, 09:31

      Вы там не перепутайте их только

      0
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 26 января 2017, 17:05

      ой как уже достало это...то продают, то нет....

      -1
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 26 января 2017, 12:48

      Локо все продает и продает... когда уже покупки?

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 26 января 2017, 00:10

      Бред, там 3 состава. И Миранчуку там места нет. Пусть в Локо играет и показывает себя.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 25 января 2017, 22:44

      Растёт парень! Утром 3 ляма.В обед 4.Вечером 5!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 25 января 2017, 22:28

      топ футболист для 1 лиги

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 января 2017, 21:49

      Миранчука пиарят уже года два, только толку от этого??? Настоящий талант, даже в захудалом клубе себя проявит...От силы 2-3 игры в сезон он играет на более-менее высоком уровне- это что показатель ??? Да и не мальчик вроде бы уже- хотя его все еще в перспективных держат...Боюсь он таким на всю жизнь и останется...Примеров,ох как много...

      2
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > zico2205 25 января 2017, 22:41

      Это Месси виноват! Включил в 10-ку юных талантов,дал понюхать носки,и у парня голова до сих пор кружится!

      0
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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 25 января 2017, 21:40

      Ребят, а Миранчук играл когда-нибудь выступал за юношескую или молодёжную сборную, с которой добивался успеха?
      Просто я не пойму, почему у нас молодёжные чемпионы Европы,например, очень быстро забываются и почти не играют даже в РФПЛ, в то время как ребята типа Миранчука, Кокорина и и т.д. имеют шанс прорываться и их постоянно пиарят различными способами?

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      Рейтинг: +7808

      BarStep 25 января 2017, 21:36

      Здесь не заиграл, там тоже не заиграет - пропадет парень по арендам..., а жаль, в 18 был интересным

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      Рейтинг: +264

      dimid 25 января 2017, 21:36

      это "утка"

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