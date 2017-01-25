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  • Источник: Алексей Миранчук за 5 миллионов может перейти из «Локомотива» в «Рубин»

Источник: Алексей Миранчук за 5 миллионов может перейти из «Локомотива» в «Рубин»

25 января 2017, 20:49
18

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в ближайшее время может перейти в «Рубин». По информации источника, казанский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 5 миллионов евро. Сделка может быть завершена до 10 февраля. Ранее сообщалось, что футболист намерен покинуть стан железнодорожников.

Добавим, что «Рубин» является единственным претендентом на покупку футболиста после того, как стало известно, что «Зенит» и «Краснодар» больше не планируют делать попыток заполучить игрока.

В нынешнем сезоне Миранчук провел за «Локомотив» в РФПЛ 15 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Локомотив Рубин Миранчук Алексей
Комментарии (18)
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Zly
1485367394
Для чего ему туда идти? Один ушел и что, многого добился в Рубине.Не тот клуб для Алексея, чтобы уходить
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Nehdan4ik
1485367469
пуст валит продавшийся нам не нужен , толку не будет , да и сдуется он не такой уж талант ,
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RealDiMoNMadrid
1485369628
Ребят, а Миранчук играл когда-нибудь выступал за юношескую или молодёжную сборную, с которой добивался успеха? Просто я не пойму, почему у нас молодёжные чемпионы Европы,например, очень быстро забываются и почти не играют даже в РФПЛ, в то время как ребята типа Миранчука, Кокорина и и т.д. имеют шанс прорываться и их постоянно пиарят различными способами?
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zico2205
1485370196
Миранчука пиарят уже года два, только толку от этого??? Настоящий талант, даже в захудалом клубе себя проявит...От силы 2-3 игры в сезон он играет на более-менее высоком уровне- это что показатель ??? Да и не мальчик вроде бы уже- хотя его все еще в перспективных держат...Боюсь он таким на всю жизнь и останется...Примеров,ох как много...
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KARAT777
1485372495
топ футболист для 1 лиги
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АЛЕКС 58
1485373450
Растёт парень! Утром 3 ляма.В обед 4.Вечером 5!
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Nesterenko
1485378643
Бред, там 3 состава. И Миранчуку там места нет. Пусть в Локо играет и показывает себя.
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Cosh18
1485424117
Локо все продает и продает... когда уже покупки?
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Andrering87
1485439520
ой как уже достало это...то продают, то нет....
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El_Chori
1485498675
Вы там не перепутайте их только
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