Пато: «Я пришел в «Челси» с иллюзией, что буду играть»

Нападающий «Вильярреала» Пато отметил, что ему не дали шанса проявить себя в «Челси». Бразильский форвард перешел в лондонский клуб 29 января 2016 года из «Коринтианса» на правах аренды. Однако уже 26 июля подписал контракт с испанцами.

«Я пришел в «Челси» с иллюзией, что буду играть. Хотел показать все то, на что способен. К сожалению, мне этого не удалось сделать. При переходе в команду мне в тренерском штабе сказали, что существует определенная иерархия, правила. Но мне обещали дать шанс проявить себя», – заявил Пато.