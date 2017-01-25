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Пато: «Я пришел в «Челси» с иллюзией, что буду играть»

25 января 2017, 15:13
3

Нападающий «Вильярреала» Пато отметил, что ему не дали шанса проявить себя в «Челси». Бразильский форвард перешел в лондонский клуб 29 января 2016 года из «Коринтианса» на правах аренды. Однако уже 26 июля подписал контракт с испанцами.

«Я пришел в «Челси» с иллюзией, что буду играть. Хотел показать все то, на что способен. К сожалению, мне этого не удалось сделать. При переходе в команду мне в тренерском штабе сказали, что существует определенная иерархия, правила. Но мне обещали дать шанс проявить себя», – заявил Пато.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Челси Вильярреал Пато
Комментарии (3)
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Аристократ Олжик
1485350616
По ходу у тебя только была мысль, что ты будешь играть . . .
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Xiko
1485351275
Не все прорываются в основу.
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