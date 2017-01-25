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    Пато: «Я пришел в «Челси» с иллюзией, что буду играть»

    Нападающий «Вильярреала» Пато отметил, что ему не дали шанса проявить себя в «Челси». Бразильский форвард перешел в лондонский клуб 29 января 2016 года из «Коринтианса» на правах аренды. Однако уже 26 июля подписал контракт с испанцами.

    «Я пришел в «Челси» с иллюзией, что буду играть. Хотел показать все то, на что способен. К сожалению, мне этого не удалось сделать. При переходе в команду мне в тренерском штабе сказали, что существует определенная иерархия, правила. Но мне обещали дать шанс проявить себя», – заявил Пато.

    Источник: Tribalfootball

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    25.01.2017 15:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +627

      Xiko 25 января 2017, 16:34

      Не все прорываются в основу.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 25 января 2017, 16:23

      По ходу у тебя только была мысль, что ты будешь играть . . .

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Аристократ Олжик 25 января 2017, 19:08

      Ему реально толком шанс то не дали.

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