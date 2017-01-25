Технический директор РФС: «Посоветовал «Спартаку» Пилипчука. В итоге все сошлось»

Технический директор РФС, генеральный директор Академии тренерского мастерства футбольного союза Андрей Лексаков рассказал о том, как в «Спартаке» появился специалист-аналитик Роман Пилипчук.

– Вы рекомендовали Пилипчука в «Спартак». Верно?

– Отчасти поучаствовал в том, что он сейчас работает в московском клубе. В большей степени это заслуга самого тренера.

– Как же все было на самом деле?

– Генеральный директор Родионов попросил меня найти специалиста по аналитической работе. Посоветовал Пилипчука. В итоге все сошлось, чему я очень рад.

– Какие у него сильные стороны?

– Пилипчук обладает сильным аналитическим складом мышления. Когда мы с ним познакомились, он отвечал за это направление в луганской «Заре». Потом трудился в «Шиннике», «Балтике», помогал в «Динамо» Сергею Силкину. Тогда бело-голубые показывали, наверное, самый красивый футбол в лиге, об этом говорили все.