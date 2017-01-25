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    Технический директор РФС: «Посоветовал «Спартаку» Пилипчука. В итоге все сошлось»

    Технический директор РФС, генеральный директор Академии тренерского мастерства футбольного союза Андрей Лексаков рассказал о том, как в «Спартаке» появился специалист-аналитик Роман Пилипчук.

    – Вы рекомендовали Пилипчука в «Спартак». Верно?

    – Отчасти поучаствовал в том, что он сейчас работает в московском клубе. В большей степени это заслуга самого тренера.

    – Как же все было на самом деле?

    – Генеральный директор Родионов попросил меня найти специалиста по аналитической работе. Посоветовал Пилипчука. В итоге все сошлось, чему я очень рад.

    – Какие у него сильные стороны?

    – Пилипчук обладает сильным аналитическим складом мышления. Когда мы с ним познакомились, он отвечал за это направление в луганской «Заре». Потом трудился в «Шиннике», «Балтике», помогал в «Динамо» Сергею Силкину. Тогда бело-голубые показывали, наверное, самый красивый футбол в лиге, об этом говорили все.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2017 07:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +816

      diktatop 25 января 2017, 13:52

      успехов)

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 января 2017, 13:38

      *ля аналитик, аналитик, хоть бы слово сказали, че он там анализирует??? Короче зятька на работу устроил...

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      Рейтинг: +33416

      oyabun 25 января 2017, 08:52

      Вот оказывается кто главный Вершитель всех побед в Спартаке и вообще! Аналитик Пилипчук )))

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