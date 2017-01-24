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    Гендиректор «Анжи»: «Скоро будут еще обновления состава»

    Генеральный директор «Анжи» Саид Абдулаев подчеркнул, что в ближайшее время клуб намерен подписать еще нескольких новых футболистов.

    Сегодня появилась информация, что махачкалинцы просматривают украинского центрального защитника Максима Белого. Также сообщалось об интересе со стороны «Анжи» к хавбеку «Спартака» Александру Зуеву.

    «Мы уже подписали контракты с некоторыми интересными и яркими футболистами. Совсем скоро будут еще обновления. Понижение зарплат? Это не трагедия. Мы не отчаиваемся. То, что с «Анжи» происходит сейчас, – определенный этап развития клуба. Его нужно пройти достойно. За будущее мы не переживаем и смотрим вперед с позитивом», – сказал Абдулаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.01.2017 19:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 января 2017, 00:06

      Ну ну...посмотрим!

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