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    У «Анжи» появился новый гендиректор

    Саид Абдулаев назначен на пост генерального директора «Анжи». В этой должности он сменит Сергея Кораблева, покинувшего клуб по состоянию здоровья.

    Сегодня стало известно, что руководство махачкалинцев приняло решение возродить свой фарм-клуб «Анжи-2» и заявить его в третий по дивизион чемпионата России.

    Главная команда «Анжи» после 17 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ. При этом в конце прошлого года новое руководство объявило о смене вектора развития, взяв курс на жесткую экономию и распрощавшись с целым рядом высокооплачиваемых игроков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.01.2017 17:41
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