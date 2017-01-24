У «Анжи» появился новый гендиректор

Саид Абдулаев назначен на пост генерального директора «Анжи». В этой должности он сменит Сергея Кораблева, покинувшего клуб по состоянию здоровья.

Сегодня стало известно, что руководство махачкалинцев приняло решение возродить свой фарм-клуб «Анжи-2» и заявить его в третий по дивизион чемпионата России.

Главная команда «Анжи» после 17 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ. При этом в конце прошлого года новое руководство объявило о смене вектора развития, взяв курс на жесткую экономию и распрощавшись с целым рядом высокооплачиваемых игроков.