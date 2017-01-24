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Коробов: «Пока тяжело играть весь матч, но время еще есть»

24 января 2017, 11:14
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Полузащитник «Урала» Дмитрий Коробов рассказал о сложностях, которые его команда испытала в товарищеском матче с «Вииторулом».

«Я бы не сказал, что у соперника было подавляющее преимущество. Да, футболисты «Вииторула» больше владели мячом. Но надо понимать, что они уже совсем скоро возобновят сезон. А у нас это была первая игра. Мы только начинаем сыгрываться с новичками. Еще есть много времени, чтобы наладить связи и поставить игру. Мы над этим работаем.

Стараюсь общаться со всеми нашими игроками. Мне без разницы, новый человек или он давно в команде. Все новички хорошие ребята. На сборах больше общаюсь с Мишей Меркуловым, потому что живу с ним в одном номере.

Замена в матче с «Вииторулом»? Это было тренерское решение. Я с ним согласен. Пока тяжело играть весь матч. В плане физики с каждым днем становится легче. Пока тяжеловато даются нагрузки. Но это вопрос времени. Каждый день над этим работаем. А вчера у нас была одна восстановительная тренировка, поскольку накануне были игры», – рассказал Коробов.

Товарищеский матч «Урал» – «Вииторул» закончился со счетом 1:0.

Источник: ФК «Урал»
Россия. Премьер-лига Урал Коробов Дмитрий
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