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    Коробов: «Пока тяжело играть весь матч, но время еще есть»

    Полузащитник «Урала» Дмитрий Коробов рассказал о сложностях, которые его команда испытала в товарищеском матче с «Вииторулом».

    «Я бы не сказал, что у соперника было подавляющее преимущество. Да, футболисты «Вииторула» больше владели мячом. Но надо понимать, что они уже совсем скоро возобновят сезон. А у нас это была первая игра. Мы только начинаем сыгрываться с новичками. Еще есть много времени, чтобы наладить связи и поставить игру. Мы над этим работаем.

    Стараюсь общаться со всеми нашими игроками. Мне без разницы, новый человек или он давно в команде. Все новички хорошие ребята. На сборах больше общаюсь с Мишей Меркуловым, потому что живу с ним в одном номере.

    Замена в матче с «Вииторулом»? Это было тренерское решение. Я с ним согласен. Пока тяжело играть весь матч. В плане физики с каждым днем становится легче. Пока тяжеловато даются нагрузки. Но это вопрос времени. Каждый день над этим работаем. А вчера у нас была одна восстановительная тренировка, поскольку накануне были игры», – рассказал Коробов.

    Товарищеский матч «Урал» – «Вииторул» закончился со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Урал»

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    24.01.2017 11:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6

      terek-rizvan 24 января 2017, 11:59

      Поатпоалплпо

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