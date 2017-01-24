«Челси» отпустит Беговича в случае нахождения ему замены

«Челси» не против ухода голкипера Асмира Беговича в другую команду, но такое развитие событий станет возможным только в том случае, если синие сумеют подписать вратаря на замену боснийцу. Сам же 29-летний футболист выражает желание покинуть лондонский клуб, так как не хочет сидеть на скамейке запасных за спиной Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что в услугах Беговича заинтересован «Борнмут», предлагающий «пенсионерам» 10 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне в активе Беговича всего четыре встречи – три в Кубке лиги и один в Кубке Англии.