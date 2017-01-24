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    «Челси» отпустит Беговича в случае нахождения ему замены

    «Челси» не против ухода голкипера Асмира Беговича в другую команду, но такое развитие событий станет возможным только в том случае, если синие сумеют подписать вратаря на замену боснийцу. Сам же 29-летний футболист выражает желание покинуть лондонский клуб, так как не хочет сидеть на скамейке запасных за спиной Тибо Куртуа.

    Ранее сообщалось, что в услугах Беговича заинтересован «Борнмут», предлагающий «пенсионерам» 10 миллионов фунтов стерлингов.

    В текущем сезоне в активе Беговича всего четыре встречи – три в Кубке лиги и один в Кубке Англии.

    Источник: Guardian.com

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    24.01.2017 00:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 24 января 2017, 10:27

      Какие пенсионеры? Кто это придумал? Или это тоже самое что и аристократа по вашему мнению?

      1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 января 2017, 10:00

      Отпустите Беговича поиграть,а то зачахнет не лавке.

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 24 января 2017, 04:18

      Да дайте шанс Брэдли Коллинзу, елы палы, чел юнешескую лигу уефа выиграл . . . что блин, второй вратарь обязательно должен быть супер пупер, что ли?

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