Жураховский сообщил, что футболисты «Кубани» намерены разорвать контракты с клубом

Полузащитник «Кубани» Игорь Жураховский заявил, что обратился в Палату по разрешению споров РФС для расторжения контракта с краснодарским клубом. По его словам, остальные игроки желто-зеленых собираются поступить аналогично.

Напомним, сегодня футболисты «Кубани» в письме обратились к президенту РФС Виталию Мутко и главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. В своем послании они попросили найти финансовые средства для дальнейшего функционирования команды, в противном случае будет применена такая меры как бойкот тренировок и матчей.

«Письмо мы написали сегодня (прим. – 23 января). Я лично уже обратился в Палату по разрешению споров с целью расторгнуть контракт, и остальные, насколько я знаю, намерены поступить также. Пока не знаю, поеду ли на второй сбор команды в связи с ситуацией», – сказал Жураховский.

После 24-х туров «Кубань» располагается на 14-м месте в таблице ФНЛ, имея в своем активе 28 очков.