Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жураховский сообщил, что футболисты «Кубани» намерены разорвать контракты с клубом

    Полузащитник «Кубани» Игорь Жураховский заявил, что обратился в Палату по разрешению споров РФС для расторжения контракта с краснодарским клубом. По его словам, остальные игроки желто-зеленых собираются поступить аналогично.

    Напомним, сегодня футболисты «Кубани» в письме обратились к президенту РФС Виталию Мутко и главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. В своем послании они попросили найти финансовые средства для дальнейшего функционирования команды, в противном случае будет применена такая меры как бойкот тренировок и матчей.

    «Письмо мы написали сегодня (прим. – 23 января). Я лично уже обратился в Палату по разрешению споров с целью расторгнуть контракт, и остальные, насколько я знаю, намерены поступить также. Пока не знаю, поеду ли на второй сбор команды в связи с ситуацией», – сказал Жураховский.

    После 24-х туров «Кубань» располагается на 14-м месте в таблице ФНЛ, имея в своем активе 28 очков.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2017 22:14
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 24 января 2017, 07:41

      Рвите, рвите :) А то от вашей игры болельщиков рвёт:)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 24 января 2017, 00:18

      Как не хаяли Ткача, а при нем Кубань существовала, Кондрат же положил на команду.
      Жаль. Кубань не должна исчезнуть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 > Argon 25 января 2017, 23:16

      100% согласен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 января 2017, 00:01

      И по домам...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11