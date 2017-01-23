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  • Жураховский сообщил, что футболисты «Кубани» намерены разорвать контракты с клубом

Жураховский сообщил, что футболисты «Кубани» намерены разорвать контракты с клубом

23 января 2017, 22:14
4

Полузащитник «Кубани» Игорь Жураховский заявил, что обратился в Палату по разрешению споров РФС для расторжения контракта с краснодарским клубом. По его словам, остальные игроки желто-зеленых собираются поступить аналогично.

Напомним, сегодня футболисты «Кубани» в письме обратились к президенту РФС Виталию Мутко и главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. В своем послании они попросили найти финансовые средства для дальнейшего функционирования команды, в противном случае будет применена такая меры как бойкот тренировок и матчей.

«Письмо мы написали сегодня (прим. – 23 января). Я лично уже обратился в Палату по разрешению споров с целью расторгнуть контракт, и остальные, насколько я знаю, намерены поступить также. Пока не знаю, поеду ли на второй сбор команды в связи с ситуацией», – сказал Жураховский.

После 24-х туров «Кубань» располагается на 14-м месте в таблице ФНЛ, имея в своем активе 28 очков.

Источник: ТАСС
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ) Жураховский Игорь
Комментарии (4)
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пряник929
1485205279
И по домам...
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Argon
1485206334
Как не хаяли Ткача, а при нем Кубань существовала, Кондрат же положил на команду. Жаль. Кубань не должна исчезнуть.
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la verdad
1485232860
Рвите, рвите :) А то от вашей игры болельщиков рвёт:)))
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