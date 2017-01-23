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    У Мэйсона проломлен череп и наблюдается кровоизлияние в мозг после столкновения с Кэхиллом

    Стали известны подробности травмы полузащитника «Халл Сити» Райана Мэйсона, которую он получил в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Челси» (0:2). Напомним, хавбек столкнулся с защитником синих Гари Кэхиллом на 12-й минуте встречи, после чего долгое время получал медицинскую помощь, а затем покинул поле на носилках.

    Сообщается, что Мэйсон находится в больнице. У игрока проломлен череп, также наблюдается кровоизлияние в мозг.

    По информации официального сайта «тигров», состояние англичанина расценивается как стабильное. Ожидается, что он пробудет в больнице еще несколько дней.

    Источник: Mirror.co.uk

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    23.01.2017 01:40
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 24 января 2017, 13:16

      Здоровья тебе друг

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 23 января 2017, 13:40

      Вот поэтому кто бы не смеялся над регбийными шлемами...но они реально тащат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 23 января 2017, 11:39

      выздоравливай

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 23 января 2017, 10:09

      Жаль, здоровья ему

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      firs04 23 января 2017, 10:06

      Жесть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      Наварх 23 января 2017, 10:04

      Здоровья и только здоровья!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 23 января 2017, 09:48

      Мрак! Без трепанации не обойдётся.

      -1
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 23 января 2017, 09:17

      Это АПЛ ребята)) тут парни и проломленным черепом играют))

      0
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 23 января 2017, 09:15

      А на поле вернётся не скоро .Скорейшего выздоровления!

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 23 января 2017, 08:32

      Какие несколько дней с проломанным черепом и тем более с кровоизлиянием????? Автор статьи, ты дибил???

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