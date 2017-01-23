У Мэйсона проломлен череп и наблюдается кровоизлияние в мозг после столкновения с Кэхиллом

Стали известны подробности травмы полузащитника «Халл Сити» Райана Мэйсона, которую он получил в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Челси» (0:2). Напомним, хавбек столкнулся с защитником синих Гари Кэхиллом на 12-й минуте встречи, после чего долгое время получал медицинскую помощь, а затем покинул поле на носилках.

Сообщается, что Мэйсон находится в больнице. У игрока проломлен череп, также наблюдается кровоизлияние в мозг.

По информации официального сайта «тигров», состояние англичанина расценивается как стабильное. Ожидается, что он пробудет в больнице еще несколько дней.