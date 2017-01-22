Конте: «Ситуация с Костой? Сегодня все спекуляции закончились»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 22-го тура АПЛ против «Халл Сити» (2:0) поделился мнением о ситуации с нападающим Диего Костой. Напомним, ранее сообщалось, что между итальянским специалистом и испанским форвардом случился конфликт.

«Я рад за Косту, клуб и болельщиков. Сегодня все спекуляции закончились. В этой ситуации я всегда говорил правду. Он сыграл очень хорошо и положил конец всем слухам», – сказал Конте.

Добавим, что матч против «Халл Сити» стал для Косты 100-м за «Челси» во всех турнирах.