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    Конте: «Ситуация с Костой? Сегодня все спекуляции закончились»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 22-го тура АПЛ против «Халл Сити» (2:0) поделился мнением о ситуации с нападающим Диего Костой. Напомним, ранее сообщалось, что между итальянским специалистом и испанским форвардом случился конфликт.

    «Я рад за Косту, клуб и болельщиков. Сегодня все спекуляции закончились. В этой ситуации я всегда говорил правду. Он сыграл очень хорошо и положил конец всем слухам», – сказал Конте.

    Добавим, что матч против «Халл Сити» стал для Косты 100-м за «Челси» во всех турнирах.

    Источник: BBC

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    22.01.2017 23:14
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