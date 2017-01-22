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    Марсело и Модрич из-за травм выбыли из строя на три-четыре недели

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич и защитник сливочных Марсело из-за повреждений, полученных во время матча 19-го тура Примеры против «Малаги» (2:1), пропустят от трех до четырех недель. Также проблемы со здоровьем имеет нападающий Криштиану Роналду, который в ближайшее время пройдет обследование в связи с болью в руке.

    На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 43 очка. Отставание от идущей на втором месте «Севильи» составляет один балл, но мадридский клуб имеет матч в запасе.

    Источник: Marca

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    22.01.2017 19:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 22 января 2017, 20:41

      столько травмированных основных игроков .Зидану удачи!будет не легко

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