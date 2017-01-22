Марсело и Модрич из-за травм выбыли из строя на три-четыре недели

Полузащитник «Реала» Лука Модрич и защитник сливочных Марсело из-за повреждений, полученных во время матча 19-го тура Примеры против «Малаги» (2:1), пропустят от трех до четырех недель. Также проблемы со здоровьем имеет нападающий Криштиану Роналду, который в ближайшее время пройдет обследование в связи с болью в руке.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 43 очка. Отставание от идущей на втором месте «Севильи» составляет один балл, но мадридский клуб имеет матч в запасе.