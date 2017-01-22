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  • СМИ: Инфантино просил Мутко не избираться на пост президента РФС

СМИ: Инфантино просил Мутко не избираться на пост президента РФС

22 января 2017, 10:43
47

Президент ФИФА Джанни Инфантино не хотел видеть на посту главы РФС Виталия Мутко. Как утверждается, в сентябре прошлого года между футбольными функционерами произошел телефонный разговор, в ходе которого и была озвучена данная позиция. Однако Мутко проигнорировал просьбу и был переизбран на пост президента РФС.

Нежелание видеть у руля футбольного союза Мутко объяснялась тем, что спортивный функционер фигурировал в докладе ВАДА о систематическом нарушении допинговых правил в России, утверждает Mail on Sunday.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий Инфантино Джанни
Комментарии (47)
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Зэб
1485071753
Сам не уйдет.Хочет собрать лавры великого организатора чемпионата.
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zico2205
1485072748
Ну хоть один против этого выскочки....Футбол - ниже плинтуса, а Мудищенко все рапортует- какая у нас футбольная страна...Да и позор от отстранения наших спортсменов от Олимпиады и других соревнований- на его совести...РФС стал за последние годы самой (как помягче выразиться) кризисной организацией, натворившей таких бед( суперсделка с Капелло, позор от суда с Ростовом, "яркие " выступления сборной на последних ЧМ иЧЕ), что весь союз в полном составе , надо к чертовой матери разогнать...Сборище лентяей и чистоплюев...
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КЁРТИС
1485072914
Даже Инфантино заботится о российском футболе. Есть же умные люди в футболе.
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kykyi
1485072969
Репутация, однако.
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Антибиотик
1485073015
Теперь, если лишат нас ЧМ-2018, то хоть будем знать что это из-за Мутко. ФИФА теперь труднее будет сопротивляться против ВАДА если те напишут, что Мутко способствовал в России по допингу.
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Gullit 76
1485076090
Мутко уже опроверг этот бред.Очередная утка.Инфантино что больше делать нечего?
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КАРАТ
1485078276
Вся страна порсит не уходит , а Инфантино он щас послушает
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Диктор
1485078354
Я считаю правильно и проигнорировал,не хватало еще что нам кто либо будет диктовать свои условия.
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Protosser
1485082983
Вся страна бы попросила его не избираться. Но ему-то плевать.
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swot1205
1485083111
а крайней из-за Мутко станет страна
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