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    СМИ: Инфантино просил Мутко не избираться на пост президента РФС

    Президент ФИФА Джанни Инфантино не хотел видеть на посту главы РФС Виталия Мутко. Как утверждается, в сентябре прошлого года между футбольными функционерами произошел телефонный разговор, в ходе которого и была озвучена данная позиция. Однако Мутко проигнорировал просьбу и был переизбран на пост президента РФС.

    Нежелание видеть у руля футбольного союза Мутко объяснялась тем, что спортивный функционер фигурировал в докладе ВАДА о систематическом нарушении допинговых правил в России, утверждает Mail on Sunday.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2017 10:43
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    Комментарии46
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    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 22 января 2017, 14:11

      теперь точно выберут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 22 января 2017, 14:05

      а крайней из-за Мутко станет страна

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 22 января 2017, 14:03

      Вся страна бы попросила его не избираться. Но ему-то плевать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +345

      zadira56 22 января 2017, 13:45

      +

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      Михас007 22 января 2017, 13:20

      очки набирает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 января 2017, 12:45

      Я считаю правильно и проигнорировал,не хватало еще что нам кто либо будет диктовать свои условия.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak > Диктор 22 января 2017, 14:01

      Согласен полностью

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 22 января 2017, 12:44

      Вся страна порсит не уходит , а Инфантино он щас послушает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      mirkasi 22 января 2017, 12:30

      Ставки на дог матчи > pashkin-forum.ru

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 января 2017, 12:08

      Мутко уже опроверг этот бред.Очередная утка.Инфантино что больше делать нечего?

      -2
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Gullit 76 22 января 2017, 12:10

      Мутко тебе еще не то опровергнет. Что ему по твоему перед всеми признаться нужно, что даже в ФИФА были против его кандидатуры?

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Антибиотик 22 января 2017, 12:19

      Да фифа плевать кто у нас глава рфс.Инфант только пост получил он вообще вряд - ли слышал кто это мутко.У него свои заботы,не до мутко.

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 22 января 2017, 11:46

      Есть шанс потерять ЧМ 2018.

      0
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