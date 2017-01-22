СМИ: Инфантино просил Мутко не избираться на пост президента РФС

Президент ФИФА Джанни Инфантино не хотел видеть на посту главы РФС Виталия Мутко. Как утверждается, в сентябре прошлого года между футбольными функционерами произошел телефонный разговор, в ходе которого и была озвучена данная позиция. Однако Мутко проигнорировал просьбу и был переизбран на пост президента РФС.

Нежелание видеть у руля футбольного союза Мутко объяснялась тем, что спортивный функционер фигурировал в докладе ВАДА о систематическом нарушении допинговых правил в России, утверждает Mail on Sunday.