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    В Китае Руни готовы платить 60 миллионов в год

    Несколько китайских клубов готовы сделать нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни самым высокооплачиваемым футболистом мира. Как сообщается, капитану манкунианцев предлагают контракт с годовой зарплатой 60 миллионов фунтов. В «Манчестер Юнайтед» форвард получает 300 тысяч фунтов в неделю. Не исключается, что окончательное решение по данному предложению Руни примет летом.

    В текущем сезоне 31-летний нападающий провел в чемпионате Англии 16 матчей, в которых отметился двумя голами и отдал пять результативных передач. Вчера форвард забил свой 250-й мяч за «красных дьяволов» и стал лучшим бомбардиром клуба в истории.

    Источник: Tribalfootball

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    22.01.2017 09:54
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +875

      sidul1 22 января 2017, 14:16

      Китайци избавляются от долларов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 22 января 2017, 13:03

      Руни уже не тот, поэтому его и сплавляют в Китай

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      mirkasi 22 января 2017, 12:30

      Ставки на дог матчи > pashkin-forum.ru

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 22 января 2017, 12:28

      я бы на его месте не задумовалсябы!карьера футболиста у него хорошое .можно и деньги заработать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +361

      Динияр Билялетдинов 22 января 2017, 12:23

      научил бы китайцев играть)

      0
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 22 января 2017, 11:16

      китай алга

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 января 2017, 10:48

      китайцы не о футболе пекутся не о результатах у них это бизнес, представляю если Руни согласится то на продажах его футболок, а также на билетах на матчи с его участием все сполна окупится

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 22 января 2017, 10:47

      На месте Руни- я бы даже не задумывался...За 1 год обеспечить себе и своим детям и внукам далеко не безбедное существование ну и немного мир посмотреть не мешало бы...Да и Манчестеру он уже нужен только для имиджа- команда явно перестраивается на новый лад- так что путь в Китай открыт!!!

      3
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 22 января 2017, 10:43

      Думаю, китай накроется , как когда - то Анжи.

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 января 2017, 10:42

      Круто!

      0
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