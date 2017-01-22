В Китае Руни готовы платить 60 миллионов в год

Несколько китайских клубов готовы сделать нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни самым высокооплачиваемым футболистом мира. Как сообщается, капитану манкунианцев предлагают контракт с годовой зарплатой 60 миллионов фунтов. В «Манчестер Юнайтед» форвард получает 300 тысяч фунтов в неделю. Не исключается, что окончательное решение по данному предложению Руни примет летом.

В текущем сезоне 31-летний нападающий провел в чемпионате Англии 16 матчей, в которых отметился двумя голами и отдал пять результативных передач. Вчера форвард забил свой 250-й мяч за «красных дьяволов» и стал лучшим бомбардиром клуба в истории.