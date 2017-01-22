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Тевес из уважения к товарищам по команде не станет раскрывать сумму своей зарплаты

22 января 2017, 06:46

Аргентинский нападающий «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес не намерен раскрывать общественности свою зарплату в клубе. Как отметил футболист, он принял такое решение из-за уважения к партнерам по команде. Ранее сообщалось, что форвард в Китае будет зарабатывать 40 миллионов евро в год.

«Мне кажется, что такие вещи не стоит раскрывать всем подряд. Это связано с уважением партнеров по команде. Но я не так много получаю, как это пишут в прессе. Не стану говорить точную сумму», – заявил Тевес.

Источник: Daily Mail
Азия Шанхай Шэньхуа Тевес Карлос
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