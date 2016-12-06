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    Тевес близок к переезду в Китай, где будет зарабатывать 40 миллионов в год

    Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес в ближайшее время может перейти в «Шанхай Шеньхуа». Об этом сообщил президент китайского клуба Ву Хьяохуи.

    «Мы проделали большую работу, пытаясь подписать Тевеса. Теперь можно с уверенностью сказать, что мы добились большого прорыва в переговорах. Постараемся и дальше работать изо всех сил, чтобы затем порадовать наших болельщиков», – заявил Хьяохуи.

    Ранее сообщалось, что «Шанхай Шеньхуа» готов платить Тевесу 40 миллионов евро в год. Таким образом, в случае успешного исхода сделки 32-летний форвард станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

    Источник: Goal.com

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    06.12.2016 09:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +148

      grafff 6 декабря 2016, 15:19

      молодец

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 6 декабря 2016, 15:19

      дай бог
      ему здоровья

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      grafff 6 декабря 2016, 15:18

      да уж

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 декабря 2016, 15:14

      Особенно позабавила фраза "Проделали огромную работу"... Что там делать? По-моему оклад в 40 лямов евро не требует вообще никаких телодвижений. Тевес сам за такие бабки всё сделает и ещё спросит где сделать хорошо и в каком месте...

      0
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      Рейтинг: +11

      K1slo 6 декабря 2016, 14:28

      Тевез

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 6 декабря 2016, 13:49

      денежки заработать

      0
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 6 декабря 2016, 12:59

      Тевес же очень хотел в Аргентине закончить карьеру, зачем тогда из Юве ушел

      0
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      Рейтинг: +258

      red-white fox > Lexa_Lexa 6 декабря 2016, 14:06

      За 40 миллионов он может где угодно, и сколько угодно заканчивать.

      1
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      Рейтинг: +42

      alboro 6 декабря 2016, 11:28

      Шанхай гуляет

      0
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      Рейтинг: +38

      egordonbass 6 декабря 2016, 11:16

      Конечно хорошо, что у них куры денег не клюют, но 40 лямов, при всем моем уважении к Карлосу это слишком, Роналдо и Месси тогда будут получать по 300 лямов?

      0
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      Рейтинг: +3549

      momwig_ 6 декабря 2016, 09:47

      Они там до ядра Земли добурились и оказалось, что оно золотое? Зачем так деньгами-то сорить?!..

      3
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