Оздоев имел предложение от «Шальке-04», однако трансфер сорвался

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев заявил, что в юном возрасте имел вариант продолжения карьеры в «Шальке-04», однако переход сорвался из-за запреты на трансферы зарубежных игроков до 18 лет. По словам футболиста, руководство немецкого клуба все равно хотело подписать с ним контракт, но для этого пришлось бы ждать два года.

– В 2009 году вы уже играли за пределами России – в дубле киевского «Динамо».

– Да, приехал туда из грозненского «Терека». Запомнился серьезный уровень ребят. Сейчас многие из того состава играют в основе клуба, в сборной Украины. Например, Хачериди, вратарь Рудько, Жека Макаренко, играющий теперь левого защитника. В дубле Макаренко здорово смотрелся, но играл тогда на другой позиции – под нападающим. Удивился, когда увидел его слева в защите.

– Потом вы чуть не перешли в «Шальке».

– Ко мне был серьезный интерес. Даже летал подписывать контракт в Гельзенкирхен, сидел за одним столом с их спортивным директором. Но из-за запрета на зарубежные трансферы игроков в возрасте до 18 лет все сорвалось. Руководство немецкого клуба все равно хотело меня подписать, но пришлось бы два года ждать возможности играть. Из-за этого же не получилось подписать взрослый контракт с киевским «Динамо». В итоге вернулся в Россию.

В нынешнем сезоне Оздоев провел за «Рубин» в РФПЛ девять матчей, в которых не отметился результативными действиями. Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в Европе, где в его услугах заинтересован «Сент-Этьен».