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    Оздоев может продолжить карьеру в «Сент-Этьене»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев во время зимнего трансферного окна может стать игроком «Сент-Этьена». По информации источника, французский клуб планирует арендовать 24-летнего россиянина до конца сезона. Кроме «Сент-Этьена», в услугах футболиста заинтересован «Локомотив».

    Отметим, что сумма отступных, прописанная в контракте хавбека, равняется 8 миллионам евро. В нынешнем сезоне Оздоев провел за «Рубин» в РФПЛ девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: «Матч ТВ»

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    29.12.2016 19:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +75

      тоширо 30 декабря 2016, 09:41

      Молло Сент-Этьену оказался не нужен, зачем им Оздоев???

      0
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      Рейтинг: +114

      werty 29 декабря 2016, 20:09

      Да езжайте уже в Европу, покажите на что способны

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 29 декабря 2016, 19:24

      Сычёв во Франции оставил неплохое впечатление, а про Смертина я ваще молчу . . . так что если эта новость правда, то удачи Магомеду!!!

      1
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      Рейтинг: +38

      d_joker > Аристократ Олжик 29 декабря 2016, 20:22

      Ну про сычева ты не прав!!!он только в первых играх что то делал а потом сдулся!!!а за остальных согласен!!!

      -1
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