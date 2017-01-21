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    Невилл: «Забудьте о Трампе — Руни только что забил 250-й гол за «Юнайтед»

    Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает рекорд Уэйна Руни более важным событием, чем инаугурация Дональда Трампа на пост президента США.

    «Забудьте о Трампе — Руни только что забил 250-й гол за «Юнайтед», — написал в англичанин в Twitter, ответив на удаленный пост американского политика, в котором тот заявил о чести быть новым президентом страны.

    После 22-ти туров чемпионата Англии «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    21.01.2017 21:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +27

      Aidosinho 21 января 2017, 21:58

      Красава

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