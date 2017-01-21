Невилл: «Забудьте о Трампе — Руни только что забил 250-й гол за «Юнайтед»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает рекорд Уэйна Руни более важным событием, чем инаугурация Дональда Трампа на пост президента США.

«Забудьте о Трампе — Руни только что забил 250-й гол за «Юнайтед», — написал в англичанин в Twitter, ответив на удаленный пост американского политика, в котором тот заявил о чести быть новым президентом страны.

После 22-ти туров чемпионата Англии «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице.