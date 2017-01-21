Владелец «Фиорентины»: «Отказавшись от перехода в китайский клуб, Калинич подтвердил свой профессионализм»

Владелец «Фиорентины» Андреа Делла Валле поддержал отказ нападающего Николы Калинича от перехода в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

«Мы все рады, что Никола останется в клубе. Он отказался от предложения, от которого было крайне трудно отказаться. Таким образом, он в очередной раз повел себя как мужчина, подтвердив свой профессионализм и преданность клубу», — сказал Делла Валле.

Клуб китайской Суперлиги предлагал 29-летнему хорвату четырехлетний контракт с общей зарплатой 48 миллионов евро.