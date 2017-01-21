Нойер: «Бавария» быстро вернется на желаемый уровень»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал выступление своего клуба в текущем сезоне Бундеслиги после победы над «Фрайбургом» (2:1).

«По большому счету, мы в хорошей форме. Зимний перерыв на этот раз был не таким долгим, поэтому мы должны вернуться на желаемый уровень достаточно скоро. Конечно, в последнем матче мы допустили несколько ошибок в передачах. Надеемся, что к следующему матчу против «Вердера» подойдем в хорошем состоянии и покажем, на что способны», — сказал Нойер.

«Бавария» сыграет с «Вердером» 28-го января в 17:30 по московскому времени.

На данный момент мюнхенский клуб лидирует в турнире, на три очка опережая «Лейпциг».