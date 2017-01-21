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    Гилерме: «Попадание в пятерку в РФПЛ и победа в Кубке России станет успешным результатом для «Локомотива»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился мнением о турнирных перспективах железнодорожников в нынешнем сезоне. По словам россиянина, попадание в пятерку сильнейших в РФПЛ и победа в Кубке России станет для команды хорошим результатом.

    «Мы неважно начали чемпионат, поэтому будет сложно догнать первые два-три места. Считаю, что успешным результатом будет попадание в пятерку. Также у нас хорошие шансы выиграть Кубок России. Во второй части сезона постараемся показать свой максимум и выступить хорошо», – сказал Гилерме.

    Отметим, что на данный момент «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ. В Кубке России москвичи 1 марта в рамках 1/4 финала сыграют против «Тосно».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    21.01.2017 17:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 26 января 2017, 12:04

      В кубке только Краснодар на него и ставка.В чемпе как прийдётся.Пролететь могут и там и там.

      0
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 22 января 2017, 10:09

      Ну все по силам, плотность в таблице позволяет, главное не косячить с аутсайдерами.

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 22 января 2017, 07:48

      Работайте.

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 января 2017, 19:39

      Планы на вторую часть сезона не плохие !

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