Гилерме: «Попадание в пятерку в РФПЛ и победа в Кубке России станет успешным результатом для «Локомотива»

Голкипер «Локомотива» Гилерме поделился мнением о турнирных перспективах железнодорожников в нынешнем сезоне. По словам россиянина, попадание в пятерку сильнейших в РФПЛ и победа в Кубке России станет для команды хорошим результатом.

«Мы неважно начали чемпионат, поэтому будет сложно догнать первые два-три места. Считаю, что успешным результатом будет попадание в пятерку. Также у нас хорошие шансы выиграть Кубок России. Во второй части сезона постараемся показать свой максимум и выступить хорошо», – сказал Гилерме.

Отметим, что на данный момент «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ. В Кубке России москвичи 1 марта в рамках 1/4 финала сыграют против «Тосно».