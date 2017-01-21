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    Бубнов: «Обамеянг не перейдет в «Баварию», так как он мечтает о «Реале»

    Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал заявление нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, что он никогда не согласится выступать за «Баварию». По мнению ветерана, такая позиция футболиста не связана с патриотичностью к своему клубу.

    «Обамеянг не хочет переходить в «Баварию», так как мечтает играть в Испании, а именно в «Реале». Его мать родилась в Испании. В этом, наверное, основная причина его такой позиции по «Баварии». «Бавария» ведь финансово очень помогла «Боруссии», когда они были на грани краха.

    В профессиональном футболе не действуют правила симпатий или антипатий, действует закон контрактов. Если футболиста может купить любой клуб, то почему это не имеет право сделать принципиальный соперник? Конечно, только если сам футболист отказывается от подобного трансфера. С другой стороны есть игроки, которые настолько благодарны болельщикам, что не хотят переходить в стан заклятого врага», – заявил Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    21.01.2017 06:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 21 января 2017, 09:25

      К сожалению, желание игрока мало что значит в футболе. Тому пример Витсель и Пайет и многие другие.

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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik > Max Urbanov 22 января 2017, 19:36

      не согласен бывает так что и желание футболиста многое значит , Буффон тому пример )

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