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  • Бубнов: «Обамеянг не перейдет в «Баварию», так как он мечтает о «Реале»

Бубнов: «Обамеянг не перейдет в «Баварию», так как он мечтает о «Реале»

21 января 2017, 06:30
2

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал заявление нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, что он никогда не согласится выступать за «Баварию». По мнению ветерана, такая позиция футболиста не связана с патриотичностью к своему клубу.

«Обамеянг не хочет переходить в «Баварию», так как мечтает играть в Испании, а именно в «Реале». Его мать родилась в Испании. В этом, наверное, основная причина его такой позиции по «Баварии». «Бавария» ведь финансово очень помогла «Боруссии», когда они были на грани краха.

В профессиональном футболе не действуют правила симпатий или антипатий, действует закон контрактов. Если футболиста может купить любой клуб, то почему это не имеет право сделать принципиальный соперник? Конечно, только если сам футболист отказывается от подобного трансфера. С другой стороны есть игроки, которые настолько благодарны болельщикам, что не хотят переходить в стан заклятого врага», – заявил Бубнов.

Источник: Спорт FM
Германия. Бундеслига Испания. Примера Боруссия Д Бавария Реал Обамеянг Пьер-Эмерик Бубнов Александр
Комментарии (2)
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Max Urbanov
1484979906
К сожалению, желание игрока мало что значит в футболе. Тому пример Витсель и Пайет и многие другие.
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