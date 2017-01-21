Кубок африканских наций. Марокканцы добыли волевую победу над Того

В рамках очередного игрового дня на Кубке африканский наций сборная Марокко одолела команду Того со счетом 3:1.

Отметим, что марокканцам пришлось отыгрываться после гола Доссеви в самом дебюте встречи, однако затем Буххадуз, Сайсс и Эн-Насери забили по мячу и принесли волевую победу своей команде.

Кубок африканский наций. Группа С. 2-й тур

Марокко – Того – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Доссеви – 5, 1:1 – Бухаддуз – 14, 2:1 – Сес – 21, 3:1 – Эн-Несири – 72.

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