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    Гончаренко: «Кое-кого из игроков ЦСКА нужно водить за руку»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о ходе подготовки команды к весенней стадии чемпионата России.

    «Кто-то лучше понимает требования по теории, кому-то необходимо показывать все на видео, а кого-то надо и за руку по полю водить. Для молодежи важно, чтобы они знали и понимали свое место в игре. Можно и на пальцах объяснить, это не главное. Важно достучаться до игрока любыми методами. Мне по душе заниматься с молодыми футболистами, из них можно что угодно лепить», – подытожил Гончаренко.

    Напомним, что на тренерском мостике ЦСКА белорусский специалист сменил Леонида Слуцкого.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    20.01.2017 22:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 21 января 2017, 12:18

      От таких нужно избавляться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 21 января 2017, 02:08

      а кого-то и выводить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 21 января 2017, 00:52

      а кому то и подсрачник давать чтоб бегали и забивали......или ехали в свое Монако

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 21 января 2017, 00:50

      всех?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 21 января 2017, 00:43

      надеюсь все получиться у Виктора. хороший человек и специалист

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Mirex1488 21 января 2017, 00:30

      Я думаю у Виктора Михайловича всё получится,просто надо время.Удачи ему! ЦВБП!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 21 января 2017, 00:04

      А как же их Слуцкий тренеровал?

      1
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      Рейтинг: +68

      pavelSKA85 20 января 2017, 23:59

      Кого? братьев Березуцких?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -12

      VovaAv 20 января 2017, 23:59

      Гончаренко умный тренер. Очень надеюсь что у него все получится.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 января 2017, 23:13

      Ох Гончаренко, ждем от тебя молодых игроков в команде, разных тактических схем, и никакой сыкливой игры в матчах.

      4
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