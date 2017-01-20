Гончаренко: «Кое-кого из игроков ЦСКА нужно водить за руку»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о ходе подготовки команды к весенней стадии чемпионата России.

«Кто-то лучше понимает требования по теории, кому-то необходимо показывать все на видео, а кого-то надо и за руку по полю водить. Для молодежи важно, чтобы они знали и понимали свое место в игре. Можно и на пальцах объяснить, это не главное. Важно достучаться до игрока любыми методами. Мне по душе заниматься с молодыми футболистами, из них можно что угодно лепить», – подытожил Гончаренко.

Напомним, что на тренерском мостике ЦСКА белорусский специалист сменил Леонида Слуцкого.