Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гончаренко: «Кое-кого из игроков ЦСКА нужно водить за руку»

20 января 2017, 22:54
10

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о ходе подготовки команды к весенней стадии чемпионата России.

«Кто-то лучше понимает требования по теории, кому-то необходимо показывать все на видео, а кого-то надо и за руку по полю водить. Для молодежи важно, чтобы они знали и понимали свое место в игре. Можно и на пальцах объяснить, это не главное. Важно достучаться до игрока любыми методами. Мне по душе заниматься с молодыми футболистами, из них можно что угодно лепить», – подытожил Гончаренко.

Напомним, что на тренерском мостике ЦСКА белорусский специалист сменил Леонида Слуцкого.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kulimen
1484943228
Ох Гончаренко, ждем от тебя молодых игроков в команде, разных тактических схем, и никакой сыкливой игры в матчах.
Ответить
VovaAv
1484945946
Гончаренко умный тренер. Очень надеюсь что у него все получится.
Ответить
pavelSKA85
1484945954
Кого? братьев Березуцких?)
Ответить
пряник929
1484946261
А как же их Слуцкий тренеровал?
Ответить
Mirex1488
1484947820
Я думаю у Виктора Михайловича всё получится,просто надо время.Удачи ему! ЦВБП!
Ответить
x-x-x-x-x
1484948622
надеюсь все получиться у Виктора. хороший человек и специалист
Ответить
Masteralex
1484949033
всех?
Ответить
Cant Stop
1484949174
а кому то и подсрачник давать чтоб бегали и забивали......или ехали в свое Монако
Ответить
vovan55
1484953710
а кого-то и выводить...
Ответить
Obi Wan
1484990324
От таких нужно избавляться.
Ответить
Главные новости
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
1
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
Все новости
Все новости
ФотоСафонов отреагировал на поступок зрителей, обливших его пивом во время матча
10:15
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
5
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
4
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
4
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
5
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
7
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
18
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
2
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+