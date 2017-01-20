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    Селюк: «Траоре нет смысла менять ЦСКА на какой-нибудь колхоз»

    Нападающий Ласина Траоре, выступающий в ЦСКА на правах аренды, скорее всего, продолжит карьеру в российском чемпионате. Об этом сообщил агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы ивуарийца.

    «На данный момент вариантов, кроме ЦСКА, у Траоре нет. В клуб-аутсайдер переходить не с руки, команды-середняки мало закупаются в зимнее трансферное окно, а предложений от более весомых клубов пока нет. Был вариант с «Малагой», но сорвался. Зачем Траоре сейчас что-то менять и уходить в какой-то колхоз? Пока он тренируется с армейцами, а дальше будем прорабатывать варианты», – рассказал Селюк.

    Напомним, что права на ивуарийца принадлежат «Монако». Ранее сообщалось, что Траоре попал в сферу интересов клубов АПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2017 21:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 января 2017, 13:30

      Что-то Селюк точку зрения поменял, то говорил, что Траоре ждут европейские
      клубы, а теперь нет смысла Траоре менять ЦСКА на какой-нибудь колхоз. Совсем
      заврался агент футболиста.

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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 21 января 2017, 12:23

      Да он никому уже и не нужен. Только во второй дивизион его. Пусть только гражданство примет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26

      ftftd 21 января 2017, 11:37

      из-за таких, как селюк рфпл колхоз

      1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 21 января 2017, 00:56

      Траоре и в ГазМяс не возьмут

      1
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 21 января 2017, 00:34

      Ребят Селюк прежде всего агент игрока, гнобить нужно не его, а тех кто просматривал игрока, составлял контракт, таким образом, что невозможно его отправить обратно. просто когда мы арендуем квартиру, машину или пользуемся услугами скажем репетитора, то имеем право, в случае если товар или услуга не соответствует нашим ожиданиям отказаться от этого.

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > ИванЯ 21 января 2017, 00:54

      Этот тоже втюхать должен............

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 января 2017, 00:21

      Как быстро мнение поменялось ! У вроде был нужен всем топ клубам а в ЦСКА остается , вот Селюк ...... !

      1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 21 января 2017, 00:11

      ЦСКА из-за таких как Селюк-гавнюк теперь вынужден платить деревяшке... Гавнюка - поймать, облить смолой, обвалять в пуху и выставить из страны!

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 января 2017, 00:01

      Кому он там нужен, в колхозе пахать надо как нигер, а он только цветам кожи выдался )))

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 января 2017, 23:16

      Сколько можно слушать про сорвавшуюся Малагу, тем более даже Малаге он нахрен не сдался. И дальше куском бревна будет, пока не изменит свое отношение к игре в футбол.

      1
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 22:42

      Траоре - 0

      2
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > doktor 100 21 января 2017, 00:56

      минус один.....

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