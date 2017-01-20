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  • Селюк: «Траоре нет смысла менять ЦСКА на какой-нибудь колхоз»

Селюк: «Траоре нет смысла менять ЦСКА на какой-нибудь колхоз»

20 января 2017, 21:51
18

Нападающий Ласина Траоре, выступающий в ЦСКА на правах аренды, скорее всего, продолжит карьеру в российском чемпионате. Об этом сообщил агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы ивуарийца.

«На данный момент вариантов, кроме ЦСКА, у Траоре нет. В клуб-аутсайдер переходить не с руки, команды-середняки мало закупаются в зимнее трансферное окно, а предложений от более весомых клубов пока нет. Был вариант с «Малагой», но сорвался. Зачем Траоре сейчас что-то менять и уходить в какой-то колхоз? Пока он тренируется с армейцами, а дальше будем прорабатывать варианты», – рассказал Селюк.

Напомним, что права на ивуарийца принадлежат «Монако». Ранее сообщалось, что Траоре попал в сферу интересов клубов АПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Монако Траоре Ласина
Комментарии (18)
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VVM1964
1484939913
ПОКАЗАЛ СЕБЯ ВО ВСЕЙ КРАСЕ , КУДА ЖЕ ТЕПЕРЬ ?
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DEFENDER114
1484940133
Фамилию Селюк - в спам!
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Фан666
1484940936
А месяц назад говорил что за ним очередь стоит из топ-клубов
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doktor 100
1484941352
Траоре - 0
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Kulimen
1484943361
Сколько можно слушать про сорвавшуюся Малагу, тем более даже Малаге он нахрен не сдался. И дальше куском бревна будет, пока не изменит свое отношение к игре в футбол.
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FanatSerj
1484946100
Кому он там нужен, в колхозе пахать надо как нигер, а он только цветам кожи выдался )))
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mialkov
1484946702
ЦСКА из-за таких как Селюк-гавнюк теперь вынужден платить деревяшке... Гавнюка - поймать, облить смолой, обвалять в пуху и выставить из страны!
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XaXatyn
1484947278
Как быстро мнение поменялось ! У вроде был нужен всем топ клубам а в ЦСКА остается , вот Селюк ...... !
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Cant Stop
1484949360
Траоре и в ГазМяс не возьмут
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ftftd
1484987842
из-за таких, как селюк рфпл колхоз
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