Селюк: «Траоре нет смысла менять ЦСКА на какой-нибудь колхоз»

Нападающий Ласина Траоре, выступающий в ЦСКА на правах аренды, скорее всего, продолжит карьеру в российском чемпионате. Об этом сообщил агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы ивуарийца.

«На данный момент вариантов, кроме ЦСКА, у Траоре нет. В клуб-аутсайдер переходить не с руки, команды-середняки мало закупаются в зимнее трансферное окно, а предложений от более весомых клубов пока нет. Был вариант с «Малагой», но сорвался. Зачем Траоре сейчас что-то менять и уходить в какой-то колхоз? Пока он тренируется с армейцами, а дальше будем прорабатывать варианты», – рассказал Селюк.

Напомним, что права на ивуарийца принадлежат «Монако». Ранее сообщалось, что Траоре попал в сферу интересов клубов АПЛ.