Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» намерен предложить за переход Харта 15 миллионов

    Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, на правах аренды выступающий за «Торино», может продолжить карьеру в «Ливерпуле». По информации источника, руководство красных связалось с «горожанами» на предмет перехода вратаря и летом готово предложить за 29-летнего англичанина 15 миллионов евро.

    Добавим, что ранее сообщалось о заинтересованности самого игрока в выступлении за «Ливерпуль». Кроме того, «горожане», которым принадлежит футболист, намерены его продать.

    Напомним, «Торино» арендовал Харта минувшим летом. В нынешнем сезоне голкипер провел за туринский клуб в Серии А 18 матчей, в которых пропустил 19 голов.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2017 14:23
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 21 января 2017, 04:37

      Хороший ход! Негоже такому киперу в макаронии перчатки просиживать, да еще и в клубе без перспектив

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 20 января 2017, 14:38

      Будет не плохая сделка для Ливерпуля, да и Харт вернется в Англию

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn > Dgad 20 января 2017, 14:58

      Как же герр Клопп с Кариусом, не угадал, что ли?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > zatonn 20 января 2017, 15:15

      Возможно ему надо больше времени на адаптацию?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11