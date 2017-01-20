«Ливерпуль» намерен предложить за переход Харта 15 миллионов

Голкипер «Манчестер Сити» Джо Харт, на правах аренды выступающий за «Торино», может продолжить карьеру в «Ливерпуле». По информации источника, руководство красных связалось с «горожанами» на предмет перехода вратаря и летом готово предложить за 29-летнего англичанина 15 миллионов евро.

Добавим, что ранее сообщалось о заинтересованности самого игрока в выступлении за «Ливерпуль». Кроме того, «горожане», которым принадлежит футболист, намерены его продать.

Напомним, «Торино» арендовал Харта минувшим летом. В нынешнем сезоне голкипер провел за туринский клуб в Серии А 18 матчей, в которых пропустил 19 голов.