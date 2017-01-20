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    Адриано планирует вернуться в сборную Бразилии

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано признался, что рассчитывает обратить на себя внимание тренерского штаба сборной Бразилии.

    «В первую очередь я сейчас сконцентрирован на делах клуба. Сначала мне нужно заиграть за «Спартак», показать свой прежний уровень. Понимаю, что за чемпионатом России следят, и будут возможности для того, чтобы тренерский штаб сборной меня заметил. Надеюсь, что смогу вернуться в сборную – но для этого нужно играть и забивать мячи в «Спартаке», – сказал Адриано.

    Стоит отметить, что контракт Луиса Адриано со «Спартаком» рассчитан на 3,5 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2017 08:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +399

      kella 20 января 2017, 11:46

      Давай, давай, - на скамейке всем места хватит!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 20 января 2017, 09:28

      давай давай
      мы только за

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 января 2017, 09:18

      Сначала надо форму набрать и вспомнить как по мячу попадать. Наберут по объявлению.......

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 20 января 2017, 09:16

      Мотивированный игрок - это здорово!

      4
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