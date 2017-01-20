Адриано планирует вернуться в сборную Бразилии

Нападающий «Спартака» Луис Адриано признался, что рассчитывает обратить на себя внимание тренерского штаба сборной Бразилии.

«В первую очередь я сейчас сконцентрирован на делах клуба. Сначала мне нужно заиграть за «Спартак», показать свой прежний уровень. Понимаю, что за чемпионатом России следят, и будут возможности для того, чтобы тренерский штаб сборной меня заметил. Надеюсь, что смогу вернуться в сборную – но для этого нужно играть и забивать мячи в «Спартаке», – сказал Адриано.

Стоит отметить, что контракт Луиса Адриано со «Спартаком» рассчитан на 3,5 года.