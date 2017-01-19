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    Товарищеский матч. «Локомотив» в контрольном матче проиграл «Базелю»

    «Локомотив» в контрольном матче проиграл швейцарскому «Базелю».

    Счет на 31-й минуте открыл Марк Янко, а уже на 35-й у железнодорожников красную карточку получил Тарас Михалик. Поскольку матч был товарищеским, провинившегося просто заменили. Во второй половине встречи Артем Галаджан восстановил равновесие в счете, забив мяч на 60-й минуте. Все решил точный выстрел Андража Шпорара на 83-й минуте.

    Товарищеский матч

    Локомотив (Россия) – Базель (Швейцария) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Янко, 31; 1:1 – Галаджан, 57; 1:2 – Шпорар, 83.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.01.2017 19:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +56

      doktor 100 20 января 2017, 00:14

      Локо в своем репертуаре

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 19 января 2017, 21:18

      Кто бы сомневался, что он не проиграет!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 19 января 2017, 21:18

      статья с ошибками

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 19 января 2017, 20:42

      Администраторы, редакторы бомбардира кто вообще писал эту статью?! В трёх предложениях столько ошибок! Один заголовок чего только стоит! Михалика удалили на 35-ой минуте, а не на 25-ой! И вместо него вышел Иван Лапшов, что для товарищеских матчей обычное дело. Так что меньшенством там и не пахло!А свой гол Локомотив забил на 61-ой минуте, а не на 57-ой. Поправьте. И возьмите меня уже на работу

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > mdu86 19 января 2017, 21:39

      Никогда нельзя указывать начальству на их ошибки!На работу тебя не возьмут.

      0
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      Рейтинг: +546

      Nayturs > mdu86 19 января 2017, 23:44

      Да, согласен, еще я бы не называл такие игры контрольными - это товарищеский матч в рамках подготовки к новому сезону.

      0
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