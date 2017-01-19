Товарищеский матч. «Локомотив» в контрольном матче проиграл «Базелю»

«Локомотив» в контрольном матче проиграл швейцарскому «Базелю».

Счет на 31-й минуте открыл Марк Янко, а уже на 35-й у железнодорожников красную карточку получил Тарас Михалик. Поскольку матч был товарищеским, провинившегося просто заменили. Во второй половине встречи Артем Галаджан восстановил равновесие в счете, забив мяч на 60-й минуте. Все решил точный выстрел Андража Шпорара на 83-й минуте.

Товарищеский матч

Локомотив (Россия) – Базель (Швейцария) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Янко, 31; 1:1 – Галаджан, 57; 1:2 – Шпорар, 83.