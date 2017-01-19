Футболисты «Шальке» спустились в забой на одной из шахт

Футболисты и тренерский штаб «Шальке» побывали на экскурсии в одной из шахт, спустившись на глубину более 1000 метров.

Игроков облачили в соответствующее обмундирование и после подробного инструктажа отправили в забой. Через полчаса экскурсия закончилась, и футболисты с видом настоящих шахтеров, перепачканные углем и пылью, поднялись на поверхность.

Об этом на своей странице в соцсетях рассказал украинский полузащитник клуба из Гельзенкирхена Евгений Коноплянка.