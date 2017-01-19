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    Футболисты «Шальке» спустились в забой на одной из шахт

    Футболисты и тренерский штаб «Шальке» побывали на экскурсии в одной из шахт, спустившись на глубину более 1000 метров.

    Игроков облачили в соответствующее обмундирование и после подробного инструктажа отправили в забой. Через полчаса экскурсия закончилась, и футболисты с видом настоящих шахтеров, перепачканные углем и пылью, поднялись на поверхность.

    Об этом на своей странице в соцсетях рассказал украинский полузащитник клуба из Гельзенкирхена Евгений Коноплянка.

    Источник: Twitter

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    19.01.2017 19:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 января 2017, 20:56

      можно сб. России туда ? на несколько дней хотя бы .. и чтоб там же тренировались...

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > mihail200606 20 января 2017, 12:58

      на постоянку надо, чтобы новым игрокам в сборной было не повадно играть плохо и без старания

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