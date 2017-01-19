РФС празднует 105 лет со дня основания

Сегодня исполняется 105 со дня основания Российского футбольного союза.

Решение о создании РФС было принято 19-го января 1912-го года на учредительном собрании в Санкт-Петербурге.

«РФС поздравляет с этой знаменательной датой всех людей, причастных к миру футбола! Вместе мы продолжим трудиться на благо всего российского футбола! В этот день мы вспоминаем богатую и славную историю отечественного футбола, наших легендарных руководителей, игроков и тренеров, внесших огромный вклад в развитие игры», — говорится в праздничном обращении главного футбольного органа России.