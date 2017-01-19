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    РФС празднует 105 лет со дня основания

    Сегодня исполняется 105 со дня основания Российского футбольного союза.

    Решение о создании РФС было принято 19-го января 1912-го года на учредительном собрании в Санкт-Петербурге.

    «РФС поздравляет с этой знаменательной датой всех людей, причастных к миру футбола! Вместе мы продолжим трудиться на благо всего российского футбола! В этот день мы вспоминаем богатую и славную историю отечественного футбола, наших легендарных руководителей, игроков и тренеров, внесших огромный вклад в развитие игры», — говорится в праздничном обращении главного футбольного органа России.

    Источник: РФС

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    19.01.2017 12:31
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 19 января 2017, 12:46

      С днем рождения !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      Дима-губаха 19 января 2017, 12:45

      Прикол)

      1
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