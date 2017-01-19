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    Синицын: «Только странный человек может уйти из «Краснодара»

    Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын сообщил, что не намерен уходить из команды, несмотря на отсутствие игровой практики в стане «быков». В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги вратарь провел один матч.

    «Почему я все еще в «Краснодаре»? Потому что только странный человек может отсюда уйти. Конечно, два проведенных матча в этом сезоне РФПЛ — это недостаточно. С другой стороны, мне нравится находиться в состоянии конкуренции. И в «Чите», и в «Енисее» я прогрессировал благодаря тому, что рядом работали сильные вратари. Это важный обмен опытом.

    Желание играть, конечно, есть. Мне уже 28 лет. В принципе, я даже не против варианта аренды. Уже раздумывал о том, чтобы подыскать клуб, но в те моменты получалось, что в команде оставались только два вратаря. О продаже даже думать не хочу: сами понимаете, какие в клубе выстроены условия для развития, какая здесь идея, цель. Тем более я привык к городу, мне нравится команда», — сказал Синицын.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.01.2017 07:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 19 января 2017, 11:00

      Все верно и многие игроки так-же думают! Контракты хорошие получили,платят исправно, а играть будем как получится! И тренеры многие пригрелись на теплых местечках, а отдачи ноль! Еще и физрука Шалимова главным назначили!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 19 января 2017, 08:36

      Только странные люди добиваются чего либо, остальные не странные, так и ходят стадом.

      3
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      Рейтинг: +150

      dvb 19 января 2017, 08:01

      я вообще от Краснодара в восторге.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 января 2017, 07:49

      совершенно верно

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