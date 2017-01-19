Синицын: «Только странный человек может уйти из «Краснодара»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын сообщил, что не намерен уходить из команды, несмотря на отсутствие игровой практики в стане «быков». В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги вратарь провел один матч.

«Почему я все еще в «Краснодаре»? Потому что только странный человек может отсюда уйти. Конечно, два проведенных матча в этом сезоне РФПЛ — это недостаточно. С другой стороны, мне нравится находиться в состоянии конкуренции. И в «Чите», и в «Енисее» я прогрессировал благодаря тому, что рядом работали сильные вратари. Это важный обмен опытом.

Желание играть, конечно, есть. Мне уже 28 лет. В принципе, я даже не против варианта аренды. Уже раздумывал о том, чтобы подыскать клуб, но в те моменты получалось, что в команде оставались только два вратаря. О продаже даже думать не хочу: сами понимаете, какие в клубе выстроены условия для развития, какая здесь идея, цель. Тем более я привык к городу, мне нравится команда», — сказал Синицын.