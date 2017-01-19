Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жирков: «Если в игроке заинтересованы, почему он не должен ехать в Китай?»

    Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков дал понять, что положительно относится к решению футболистов продолжить карьеру в Китае. По мнению россиянина, местные игроки смогут прибавить в мастерстве благодаря совместному выступлению с Халком и Акселем Витселем.

    – Китайская трансферная лихорадка – популярная тема. Ваше отношение к феномену?

    – Если в игроке заинтересованы, почему он не должен ехать в Китай? Тем более, тот же Витсель, Тевес, Халк получают возможность заработать. Это мое мнение.

    – Но ведь в Китае уровень футбола ниже, чем в Европе.

    – Вот ребята и хотят его повысить. Слышал, что в Китае приняли программу, которая должна помочь их сборной лет через двадцать выиграть чемпионат мира.

    – Считаете, звездные легионеры способны помочь вырастить своих игроков?

    – Тренируясь рядом с такими мастерами, как Халк, Тевес и Витсель, местные ребята обязательно прибавят.

    – После контрольного матча с «Чанчунем» оценили шутку Дзюбы по поводу его отъезда в Китай?

    – Я на него не подписан в Instagram. А вообще шуток на эту тему и перед матчем было немало. Мол, надо особо себя показать с «Чанчунем». Но как вы понимаете, это были именно шутки.

    Напомним, ранее Халк и Витсель перешли из «Зенита» в китайские клубы, став игроками «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» соответственно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.01.2017 06:51
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 19 января 2017, 09:57

      За деньгами они туда едут, и плевали они на все кубки, награды, трофеи...Понять их можно, деньги все хотят зарабатывать, и все же по мне так лучше войти в историю как самый титулованный, а не как просто человек с большой зарплатой без каких либо перспектив...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ > ZenitGunner 19 января 2017, 12:06

      Какое имя??? Халк только в Поругалии блистал, и на ЧМ 2013, Витсель только в Бельгии блистал, и все нету у них трофеев, у Халка за всю карьеру 12 из них 10 в Португалии, чемпионат и кубок! Разве это титулованные футболисты????? Смертин тогда тоже на одном ряду с ними находится, титулов кубков даже больше и значимее...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 19 января 2017, 07:58

      такими темпами, скоро чтобы попасть на ЧМ, придется сужать глаза(((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > egrrr 19 января 2017, 09:55

      А пока,от их зарплат на лоб лезут!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 19 января 2017, 07:48

      Когда Халк с Витселем играли у нас,вы не успели научиться,прибавить!? Придётся ехать в Китай!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > АЛЕКС 58 19 января 2017, 09:44

      Их туда точно не позовут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > kykyi 19 января 2017, 09:52

      Сборников на стажировку!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > АЛЕКС 58 19 января 2017, 09:56

      В Китай приглашают, хоть и ветеранов, но с именем, что бы заработать денег. А на этих не заработаешь. Китайцы денег на ветер не пуляют.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      Rebrova 19 января 2017, 07:45

      Китай чемпион мира по футболу? да и ещё с помощью дорогих легионеров? Разве что они уломают их на китайское гражданство.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 19 января 2017, 07:07

      Ну понятно, какое еще должно быть мнение человека, который сам недавно убегал в Анжи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 19 января 2017, 06:59

      китайцы рулят！

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 19 января 2017, 06:56

      Одного купили за большие деньги ( не русского!) , так эти все букашки-игрочишки завелись!
      Да не нужны вы никому, тупые пешеходы!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11