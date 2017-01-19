Жирков: «Если в игроке заинтересованы, почему он не должен ехать в Китай?»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков дал понять, что положительно относится к решению футболистов продолжить карьеру в Китае. По мнению россиянина, местные игроки смогут прибавить в мастерстве благодаря совместному выступлению с Халком и Акселем Витселем.

– Китайская трансферная лихорадка – популярная тема. Ваше отношение к феномену?

– Если в игроке заинтересованы, почему он не должен ехать в Китай? Тем более, тот же Витсель, Тевес, Халк получают возможность заработать. Это мое мнение.

– Но ведь в Китае уровень футбола ниже, чем в Европе.

– Вот ребята и хотят его повысить. Слышал, что в Китае приняли программу, которая должна помочь их сборной лет через двадцать выиграть чемпионат мира.

– Считаете, звездные легионеры способны помочь вырастить своих игроков?

– Тренируясь рядом с такими мастерами, как Халк, Тевес и Витсель, местные ребята обязательно прибавят.

– После контрольного матча с «Чанчунем» оценили шутку Дзюбы по поводу его отъезда в Китай?

– Я на него не подписан в Instagram. А вообще шуток на эту тему и перед матчем было немало. Мол, надо особо себя показать с «Чанчунем». Но как вы понимаете, это были именно шутки.

Напомним, ранее Халк и Витсель перешли из «Зенита» в китайские клубы, став игроками «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» соответственно.