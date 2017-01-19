Жирков: «Если в игроке заинтересованы, почему он не должен ехать в Китай?»

За деньгами они туда едут, и плевали они на все кубки, награды, трофеи...Понять их можно, деньги все хотят зарабатывать, и все же по мне так лучше войти в историю как самый титулованный, а не как просто человек с большой зарплатой без каких либо перспектив...
Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков дал понять, что положительно относится к решению футболистов продолжить карьеру в Китае. По мнению россиянина, местные игроки смогут прибавить в мастерстве благодаря совместному выступлению с Халком и Акселем Витселем.
– Китайская трансферная лихорадка – популярная тема. Ваше отношение к феномену?
– Если в игроке заинтересованы, почему он не должен ехать в Китай? Тем более, тот же Витсель, Тевес, Халк получают возможность заработать. Это мое мнение.
– Но ведь в Китае уровень футбола ниже, чем в Европе.
– Вот ребята и хотят его повысить. Слышал, что в Китае приняли программу, которая должна помочь их сборной лет через двадцать выиграть чемпионат мира.
– Считаете, звездные легионеры способны помочь вырастить своих игроков?
– Тренируясь рядом с такими мастерами, как Халк, Тевес и Витсель, местные ребята обязательно прибавят.
– После контрольного матча с «Чанчунем» оценили шутку Дзюбы по поводу его отъезда в Китай?
– Я на него не подписан в Instagram. А вообще шуток на эту тему и перед матчем было немало. Мол, надо особо себя показать с «Чанчунем». Но как вы понимаете, это были именно шутки.
Напомним, ранее Халк и Витсель перешли из «Зенита» в китайские клубы, став игроками «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» соответственно.