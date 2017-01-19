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  • Жирков: «Если в игроке заинтересованы, почему он не должен ехать в Китай?»

Жирков: «Если в игроке заинтересованы, почему он не должен ехать в Китай?»

19 января 2017, 06:51
12

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков дал понять, что положительно относится к решению футболистов продолжить карьеру в Китае. По мнению россиянина, местные игроки смогут прибавить в мастерстве благодаря совместному выступлению с Халком и Акселем Витселем.

– Китайская трансферная лихорадка – популярная тема. Ваше отношение к феномену?

– Если в игроке заинтересованы, почему он не должен ехать в Китай? Тем более, тот же Витсель, Тевес, Халк получают возможность заработать. Это мое мнение.

– Но ведь в Китае уровень футбола ниже, чем в Европе.

– Вот ребята и хотят его повысить. Слышал, что в Китае приняли программу, которая должна помочь их сборной лет через двадцать выиграть чемпионат мира.

– Считаете, звездные легионеры способны помочь вырастить своих игроков?

– Тренируясь рядом с такими мастерами, как Халк, Тевес и Витсель, местные ребята обязательно прибавят.

– После контрольного матча с «Чанчунем» оценили шутку Дзюбы по поводу его отъезда в Китай?

– Я на него не подписан в Instagram. А вообще шуток на эту тему и перед матчем было немало. Мол, надо особо себя показать с «Чанчунем». Но как вы понимаете, это были именно шутки.

Напомним, ранее Халк и Витсель перешли из «Зенита» в китайские клубы, став игроками «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» соответственно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Весь мир Зенит Жирков Юрий
Комментарии (12)
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lekseij2007
1484798182
Одного купили за большие деньги ( не русского!) , так эти все букашки-игрочишки завелись! Да не нужны вы никому, тупые пешеходы!
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Zenit-84
1484798396
китайцы рулят！
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Nesterenko
1484798863
Ну понятно, какое еще должно быть мнение человека, который сам недавно убегал в Анжи.
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Rebrova
1484801127
Китай чемпион мира по футболу? да и ещё с помощью дорогих легионеров? Разве что они уломают их на китайское гражданство.
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АЛЕКС 58
1484801285
Когда Халк с Витселем играли у нас,вы не успели научиться,прибавить!? Придётся ехать в Китай!
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egrrr
1484801919
такими темпами, скоро чтобы попасть на ЧМ, придется сужать глаза(((
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ВoВ
1484809033
За деньгами они туда едут, и плевали они на все кубки, награды, трофеи...Понять их можно, деньги все хотят зарабатывать, и все же по мне так лучше войти в историю как самый титулованный, а не как просто человек с большой зарплатой без каких либо перспектив...
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