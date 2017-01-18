Кокорин: «Не считаю, что уход Витселя – катастрофа для «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил мнение, что переход полузащитника Акселя Витселя из стана сине-бело-голубых в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не является катастрофой для петербургского клуба.

«Я не считаю, что уход Акселя Витселя можно называть катастрофой для «Зенита». Да, Аксель был важным игроком для нас, но с его уходом жизнь не заканчивается. У нас в составе много квалифицированных игроков, которые могут и берут на себя роль лидеров на поле, кроме того, пришли хорошие новички, которые должны влиться в состав и заменить Витселя.

Признаюсь честно, меня немного удивил переход Акселя в китайский клуб. На протяжении долгого времени я читал, что он должен был перейти в «Ювентус», у него даже были какие-то договоренности с итальянским клубом, но, видимо, все резко поменялось», – сказал Кокорин.

Напомним, 28-летний бельгиец, выступавший за «Зенит» с 2012 года, присоединился к клубу из Поднебесной этой зимой. Сумма трансфера оценивается в 21 миллион евро. По неофициальным данным, за три года, проведенных в Китае, футболист заработает не менее 75 миллионов.