Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин: «Не считаю, что уход Витселя – катастрофа для «Зенита»

Кокорин: «Не считаю, что уход Витселя – катастрофа для «Зенита»

18 января 2017, 19:55
13

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил мнение, что переход полузащитника Акселя Витселя из стана сине-бело-голубых в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не является катастрофой для петербургского клуба.

«Я не считаю, что уход Акселя Витселя можно называть катастрофой для «Зенита». Да, Аксель был важным игроком для нас, но с его уходом жизнь не заканчивается. У нас в составе много квалифицированных игроков, которые могут и берут на себя роль лидеров на поле, кроме того, пришли хорошие новички, которые должны влиться в состав и заменить Витселя.

Признаюсь честно, меня немного удивил переход Акселя в китайский клуб. На протяжении долгого времени я читал, что он должен был перейти в «Ювентус», у него даже были какие-то договоренности с итальянским клубом, но, видимо, все резко поменялось», – сказал Кокорин.

Напомним, 28-летний бельгиец, выступавший за «Зенит» с 2012 года, присоединился к клубу из Поднебесной этой зимой. Сумма трансфера оценивается в 21 миллион евро. По неофициальным данным, за три года, проведенных в Китае, футболист заработает не менее 75 миллионов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Тяньцзинь Цюаньцзянь Кокорин Александр Витсель Аксель
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lekseij2007
1484760139
Не завидуй!
Ответить
Юрий Крутько
1484761046
Полностью согласен-приобрели больше,чем потеряли,продавать надо было,кровь из носа...
Ответить
Koreez
1484762665
правильно считаешь , Витсель медленный игрок и медленно всё решает на поле , тормозил неоднократно атаки зенита и это очень бесило , плюс витсель играл не хотя и без желание последний год , так что для Зенита это радостная новость , то что витсель говорил он выкладывается полностью , он явно лукавил , так что я думаю цалагов на много полезнее будет нежели витсель , и победы зенита будут на много быстрее и легче нежели с витселем , юсупов , эрнани и цалагов их нужно наигрывать , а хави гарсия его последний сезон за Зенит , он явно медленный игрок , не зря реал его продал и избавился , реал не любит медленных игроков .
Ответить
Koreez
1484762801
нам нужен игрок в стиле лука модрича , в стиле хуан маты , иньеста , чаби хернандез и чаби алонсо , на них с удовольствием ходишь на футбол и смотришь как они играют , просто класс.
Ответить
Koreez
1484762962
молло будет в стиле криштиану арьен роббен , куарежма , ди мария , роберт мак это франк рибери стиля ,вот и нормальная добротная классная команда собралась у нас , джулианно в стиле чаби хернандеза и иньесты , вообще шикарно.
Ответить
spaike
1484766728
Согласен, уход Витселя не катастрофа, а может даже к лучшему.
Ответить
ijgjr
1484767138
вполне согласен
Ответить
1bear
1484773683
...с уходом Кокорина катастрофы точно не случится...
Ответить
VeniaminS
1484774762
Витсель и не нужен.
Ответить
Koreez
1484830630
спаратковские гости ведите себя культурно в гостях , не грязните .
Ответить
Главные новости
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
1
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
Все новости
Все новости
Эйнштейн будет оппонентом Слуцкого в ближайшем матче
09:58
Слуцкий не ответил за свои слова
09:33
Нагучев объяснил, как относиться к сборной России в период бана
08:40
1
У Сафонова может стать одним конкурентом в «ПСЖ» меньше
08:19
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
4
Глушаков объяснил, почему Дзюбе в Медиалиге будет тяжелее, чем в РПЛ
00:45
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
5
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
5
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
6
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
1
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
3
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
6
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
3
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
3
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
5
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
7
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
18
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+