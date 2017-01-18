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    Кокорин: «Не считаю, что уход Витселя – катастрофа для «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин выразил мнение, что переход полузащитника Акселя Витселя из стана сине-бело-голубых в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не является катастрофой для петербургского клуба.

    «Я не считаю, что уход Акселя Витселя можно называть катастрофой для «Зенита». Да, Аксель был важным игроком для нас, но с его уходом жизнь не заканчивается. У нас в составе много квалифицированных игроков, которые могут и берут на себя роль лидеров на поле, кроме того, пришли хорошие новички, которые должны влиться в состав и заменить Витселя.

    Признаюсь честно, меня немного удивил переход Акселя в китайский клуб. На протяжении долгого времени я читал, что он должен был перейти в «Ювентус», у него даже были какие-то договоренности с итальянским клубом, но, видимо, все резко поменялось», – сказал Кокорин.

    Напомним, 28-летний бельгиец, выступавший за «Зенит» с 2012 года, присоединился к клубу из Поднебесной этой зимой. Сумма трансфера оценивается в 21 миллион евро. По неофициальным данным, за три года, проведенных в Китае, футболист заработает не менее 75 миллионов.

    Источник: ТАСС

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    18.01.2017 19:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +19

      Koreez 19 января 2017, 15:57

      спаратковские гости ведите себя культурно в гостях , не грязните .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 19 января 2017, 00:26

      Витсель и не нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 19 января 2017, 00:08

      ...с уходом Кокорина катастрофы точно не случится...

      0
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      ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > 1bear 19 января 2017, 10:00

      Вздохнут все с облегчением,и имя забудут!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 18 января 2017, 22:18

      вполне согласен

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 18 января 2017, 22:12

      Согласен, уход Витселя не катастрофа, а может даже к лучшему.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19

      Koreez 18 января 2017, 21:09

      Дзюба в стиле ибрагимовича

      0
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      Рейтинг: +19

      Koreez 18 января 2017, 21:09

      молло будет в стиле криштиану арьен роббен , куарежма , ди мария , роберт мак это франк рибери стиля ,вот и нормальная добротная классная команда собралась у нас , джулианно в стиле чаби хернандеза и иньесты , вообще шикарно.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +19

      Koreez 18 января 2017, 21:06

      нам нужен игрок в стиле лука модрича , в стиле хуан маты , иньеста , чаби хернандез и чаби алонсо , на них с удовольствием ходишь на футбол и смотришь как они играют , просто класс.

      1
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      Рейтинг: +19

      Koreez 18 января 2017, 21:04

      правильно считаешь , Витсель медленный игрок и медленно всё решает на поле , тормозил неоднократно атаки зенита и это очень бесило , плюс витсель играл не хотя и без желание последний год , так что для Зенита это радостная новость , то что витсель говорил он выкладывается полностью , он явно лукавил , так что я думаю цалагов на много полезнее будет нежели витсель , и победы зенита будут на много быстрее и легче нежели с витселем , юсупов , эрнани и цалагов их нужно наигрывать , а хави гарсия его последний сезон за Зенит , он явно медленный игрок , не зря реал его продал и избавился , реал не любит медленных игроков .

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 18 января 2017, 20:37

      Полностью согласен-приобрели больше,чем потеряли,продавать надо было,кровь из носа...

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