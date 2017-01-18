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    Виталий Денисов: «На сборах надо хорошо поработать и обойтись без травм»

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов рассказал об отличии подготовки к сезону под руководством Юрия Семина от работы с другими специалистами в его карьере.

    «По сути, все примерно то же самое. Чуть-чуть меняется программа, а в целом все так же, как и практикуют другие тренеры. Нам просто дали с собой определенную программу поддержания физической формы во время отдыха.

    Будет очень важно хорошо подготовиться к оставшимся матчам. Кто подойдет к ним в лучшей физической форме, у кого будет больше желания, тот и будет побеждать. Поэтому тренировочные сборы – это очень важный процесс, и нужно будет выложиться на полную катушку. Необходимо хорошо поработать. И главное – обойтись без травм», – сказал Денисов.

    После 17 туров «Локомотив» занимает 10 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 23 очка. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 17 очков.

    Источник: Известия

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    18.01.2017 07:00
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 18 января 2017, 09:32

      всё же надеемсмя на трансферы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 января 2017, 09:16

      Работайте негры.

      -1
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