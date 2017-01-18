Виталий Денисов: «На сборах надо хорошо поработать и обойтись без травм»

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов рассказал об отличии подготовки к сезону под руководством Юрия Семина от работы с другими специалистами в его карьере.

«По сути, все примерно то же самое. Чуть-чуть меняется программа, а в целом все так же, как и практикуют другие тренеры. Нам просто дали с собой определенную программу поддержания физической формы во время отдыха.

Будет очень важно хорошо подготовиться к оставшимся матчам. Кто подойдет к ним в лучшей физической форме, у кого будет больше желания, тот и будет побеждать. Поэтому тренировочные сборы – это очень важный процесс, и нужно будет выложиться на полную катушку. Необходимо хорошо поработать. И главное – обойтись без травм», – сказал Денисов.

После 17 туров «Локомотив» занимает 10 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, имея на своем счету 23 очка. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет 17 очков.