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    Мостовой: «С учетом зимнего усиления, «Спартак» обрел сильнейший состав в РФПЛ»

    Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал подписание красно-белыми контракта с нападающим «Милана» Луисом Адриано. Также он отметил, что состав столичной команды после зимних приобретений стал сильнейшим среди всех клубов РФПЛ. Напомним, что помимо бразильца, спартаковцы пополнились голкипером Александром Селиховым, защитником Георгием Джикией и полузащитником Александром Самедовым.

    «Что касается игры Луиса Адриано в «Милане», не случайно ведь он сидел на лавке, а после этого клуб так быстро его продал. Когда он переходил из «Шахтера» в Серию А, я думал, он будет забивать. Но что-то с ним случилось, не бежал, не открывался, все делал невпопад. Посмотрим, как у бразильца будет в «Спартаке». Найти отличного форварда с потенциалом, как у Роя Макая или Дидье Дрогба, – это настоящее искусство.

    На данный момент в «Спартаке» по два-три конкурента на каждую позицию, команда укомплектована прилично. Сегодня, с учетом зимнего усиления, назвал бы красно-белых сильнейшими по составу в России. Если, конечно, «Зенит» не купит кого-то звездного до конца трансферного окна», – сказал Мостовой.

    После 17-ти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на пять очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.01.2017 21:48
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 18 января 2017, 09:14

      время покажет сильный состав или нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 18 января 2017, 08:57

      Еще полузащитника Ромуло на замену и все!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Hedin 18 января 2017, 06:49

      И чего вы так разнервничались, в марте всё увидим, хотя зачем Самедова взяли я что-то понять немогу, вместо кого он будет игру усилять?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 18 января 2017, 06:14

      А толку?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 18 января 2017, 05:19

      Игра покажет к концу сезона)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 18 января 2017, 05:10

      Только игра сможет дать ответ об усилении команды, качественное оно или впустую потраченные деньги!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 января 2017, 00:43

      Опять Спартак чемпион! Мне кажется кони, рельсы и бильдюжники даже устали обсуждать это.

      0
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > RedWhiteFans2 18 января 2017, 01:00

      Да, опять, как и в предыдущие 15 лет.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > ROSTOV SUPER 18 января 2017, 01:06

      66-го

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > ROSTOV SUPER 18 января 2017, 01:16

      Да я прикалываюсь по поводу чемпионов. Весна покажет. Есть 3 ставки-выигрыш , ничья, и проигрыш. Всегда получается угадать????

      1
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      Рейтинг: +14

      TAF 18 января 2017, 00:38

      Не все зависит от состава.И Луческу это докажет

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 18 января 2017, 00:25

      че та все дифирамбы Спартаку петь начали

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 18 января 2017, 00:21

      Посмотрим!!!

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