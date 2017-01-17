Мостовой: «С учетом зимнего усиления, «Спартак» обрел сильнейший состав в РФПЛ»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал подписание красно-белыми контракта с нападающим «Милана» Луисом Адриано. Также он отметил, что состав столичной команды после зимних приобретений стал сильнейшим среди всех клубов РФПЛ. Напомним, что помимо бразильца, спартаковцы пополнились голкипером Александром Селиховым, защитником Георгием Джикией и полузащитником Александром Самедовым.

«Что касается игры Луиса Адриано в «Милане», не случайно ведь он сидел на лавке, а после этого клуб так быстро его продал. Когда он переходил из «Шахтера» в Серию А, я думал, он будет забивать. Но что-то с ним случилось, не бежал, не открывался, все делал невпопад. Посмотрим, как у бразильца будет в «Спартаке». Найти отличного форварда с потенциалом, как у Роя Макая или Дидье Дрогба, – это настоящее искусство.

На данный момент в «Спартаке» по два-три конкурента на каждую позицию, команда укомплектована прилично. Сегодня, с учетом зимнего усиления, назвал бы красно-белых сильнейшими по составу в России. Если, конечно, «Зенит» не купит кого-то звездного до конца трансферного окна», – сказал Мостовой.

После 17-ти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на пять очков.