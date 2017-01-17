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  • Мостовой: «С учетом зимнего усиления, «Спартак» обрел сильнейший состав в РФПЛ»

Мостовой: «С учетом зимнего усиления, «Спартак» обрел сильнейший состав в РФПЛ»

17 января 2017, 21:48
35

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал подписание красно-белыми контракта с нападающим «Милана» Луисом Адриано. Также он отметил, что состав столичной команды после зимних приобретений стал сильнейшим среди всех клубов РФПЛ. Напомним, что помимо бразильца, спартаковцы пополнились голкипером Александром Селиховым, защитником Георгием Джикией и полузащитником Александром Самедовым.

«Что касается игры Луиса Адриано в «Милане», не случайно ведь он сидел на лавке, а после этого клуб так быстро его продал. Когда он переходил из «Шахтера» в Серию А, я думал, он будет забивать. Но что-то с ним случилось, не бежал, не открывался, все делал невпопад. Посмотрим, как у бразильца будет в «Спартаке». Найти отличного форварда с потенциалом, как у Роя Макая или Дидье Дрогба, – это настоящее искусство.

На данный момент в «Спартаке» по два-три конкурента на каждую позицию, команда укомплектована прилично. Сегодня, с учетом зимнего усиления, назвал бы красно-белых сильнейшими по составу в России. Если, конечно, «Зенит» не купит кого-то звездного до конца трансферного окна», – сказал Мостовой.

После 17-ти туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на пять очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (35)
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diktatop
1484679124
Верим)))
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АЛЕКС 58
1484679698
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VVM1964
1484679911
НУ ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ СОСТАВ УСИЛИЛСЯ НЕ ПЛОХО И Я БЫ СЕЙЧАС НЕ РИСКНУЛ ГОВОРИТЬ , ЧТО ПО СОСТАВУ СПАРТАК - 5 -Й , КАК УТВЕРЖДАЛИ НЕКОТОРЫЕ " СПЕЦИАЛИСТЫ " ДО ПЕРЕРЫВА .
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acer2003
1484680960
Очень уважительно отношусь к Мостовому.но тут он явно не в точку. Усилился кем ?Адриано )))
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senador
1484681733
Футболист хороший был - Мостовой... А вот как аналитик - весьма "специфично своеобразен"....
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alll-1
1484683043
Спартак всегда всегда самый лучший
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alll-1
1484683081
зенька только проституток покупает
Ответить
TAF
1484689123
Не все зависит от состава.И Луческу это докажет
Ответить
RedWhiteFans2
1484689380
Опять Спартак чемпион! Мне кажется кони, рельсы и бильдюжники даже устали обсуждать это.
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zadira56
1484709274
А толку?
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