Мостовой хотел бы возглавить селекционный отдел «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой положительно оценил работу клуба на трансферном рынке. Ветеран отметил, что хотел бы возглавить селекционный отдел красно-белых.

«Мое мнение – «Спартак» усилился достаточно этой зимой. Три из четырех новичков мне понятны, вопросы вызывает лишь переход Луиса Адриано. Не совсем понимаю состояние, в котором находился бразилец, играя в «Милане». Сейчас у него должен быть эмоциональный всплеск, жду от Адриано, что он будет рвать и метать.

Что бы сделал, если бы возглавлял селекционный отдел «Спартака»? Точно не отказался бы от этого места. В моем понимании есть несколько игроков, которые могли бы усилить состав красно-белых, но фамилии называть не хочу. В этом нет смысла, у каждого ведь свое видение ситуации», – заявил Мостовой.

«Спартак» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ.