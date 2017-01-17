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    Мостовой хотел бы возглавить селекционный отдел «Спартака»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой положительно оценил работу клуба на трансферном рынке. Ветеран отметил, что хотел бы возглавить селекционный отдел красно-белых.

    «Мое мнение – «Спартак» усилился достаточно этой зимой. Три из четырех новичков мне понятны, вопросы вызывает лишь переход Луиса Адриано. Не совсем понимаю состояние, в котором находился бразилец, играя в «Милане». Сейчас у него должен быть эмоциональный всплеск, жду от Адриано, что он будет рвать и метать.

    Что бы сделал, если бы возглавлял селекционный отдел «Спартака»? Точно не отказался бы от этого места. В моем понимании есть несколько игроков, которые могли бы усилить состав красно-белых, но фамилии называть не хочу. В этом нет смысла, у каждого ведь свое видение ситуации», – заявил Мостовой.

    «Спартак» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.01.2017 16:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 17 января 2017, 20:59

      Хотеть не вредно, но там пахать надо, а не болтать по телевизору...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 17 января 2017, 19:27

      Почему бы и нет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 17 января 2017, 18:13

      согласен.сашка может

      2
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