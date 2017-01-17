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  • Мостовой хотел бы возглавить селекционный отдел «Спартака»

Мостовой хотел бы возглавить селекционный отдел «Спартака»

17 января 2017, 16:37
3

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой положительно оценил работу клуба на трансферном рынке. Ветеран отметил, что хотел бы возглавить селекционный отдел красно-белых.

«Мое мнение – «Спартак» усилился достаточно этой зимой. Три из четырех новичков мне понятны, вопросы вызывает лишь переход Луиса Адриано. Не совсем понимаю состояние, в котором находился бразилец, играя в «Милане». Сейчас у него должен быть эмоциональный всплеск, жду от Адриано, что он будет рвать и метать.

Что бы сделал, если бы возглавлял селекционный отдел «Спартака»? Точно не отказался бы от этого места. В моем понимании есть несколько игроков, которые могли бы усилить состав красно-белых, но фамилии называть не хочу. В этом нет смысла, у каждого ведь свое видение ситуации», – заявил Мостовой.

«Спартак» после 17 туров занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (3)
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спартак спартаков1
1484665987
согласен.сашка может
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Maxim Nik
1484670458
Почему бы и нет.
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prtcs
1484675947
Хотеть не вредно, но там пахать надо, а не болтать по телевизору...
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