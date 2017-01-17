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    Смолов: «Когда я играл за «Динамо», с трибун кричали: «Вперед, ублюдки! Вперед, тупые»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов затронул тему болельщиков в России. Футболист рассказал, как в бытность игроком «Динамо», фанаты бело-голубых оскорбляли команду.

    «Чтобы чего-то требовать, нужно нормально болеть для начала. Когда я играл за «Динамо» и с трибун кричали: «Вперед, ублюдки! Вперед, тупые», то чего они вправе после этого требовать, какой игры? Подойти и извиниться перед ними? За то, что они тебя лично оскорбляют?» – приводит слова Смолова the-flow.ru.

    В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

    «Ни за какие деньги». Почему Смолов останется без Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2017 16:21
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 17 января 2017, 22:45

      Это говорит о том что начал звездится

      0
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      Рейтинг: +12

      Hedin 17 января 2017, 21:11

      Ахахаха, отличная кричалка, всамый раз про динамо

      1
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      ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > Hedin 17 января 2017, 21:33

      И про сборную Р Ф.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 января 2017, 19:38

      Вообще не помню молодого Смолова в динамо,какой то фантом.Зря он начал болтать.

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 января 2017, 19:06

      Станешь за сезон один гол забивать,фаны Краснодара перепоют)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 17 января 2017, 18:55

      по стопам чипсоеда идет

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 января 2017, 18:44

      За Динамо 3 гола за 8 лет, давайте сначала с этого начнем ))))
      Сказать, что не дали шанса да ну нах, и в Голландию на учебу отсылали, один хрен.
      А надо было оказывается всего лишь зарплату в три раза уменьшить и дать волшебного пендаля до Урала, чтобы звезда проснулась )))

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 января 2017, 18:39

      Как одни играли, так другие и кричали!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 января 2017, 18:11

      Болелы Ливера, даже в худшие годы хором пели "you*ll never walk alone. Как то так!

      1
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      Рейтинг: +21

      Хан 1968 17 января 2017, 17:40

      как вы играли - так за вас и болели: прямая взаимосвязь

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 января 2017, 17:09

      ....Смолов,бывало,забьёт за динамо два мяча в первом тайме,а неблагодарные болели его весь второй тайм поносят !Забьёт за матч пять мячей-говном трибуны исходят,кидают в него посторонние предметы...Эх вы ! Из-за вас он и ушёл в Урал на втрое ниже зарплату.

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