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  • Смолов: «Когда я играл за «Динамо», с трибун кричали: «Вперед, ублюдки! Вперед, тупые»

Смолов: «Когда я играл за «Динамо», с трибун кричали: «Вперед, ублюдки! Вперед, тупые»

17 января 2017, 16:21
29

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов затронул тему болельщиков в России. Футболист рассказал, как в бытность игроком «Динамо», фанаты бело-голубых оскорбляли команду.

«Чтобы чего-то требовать, нужно нормально болеть для начала. Когда я играл за «Динамо» и с трибун кричали: «Вперед, ублюдки! Вперед, тупые», то чего они вправе после этого требовать, какой игры? Подойти и извиниться перед ними? За то, что они тебя лично оскорбляют?» – приводит слова Смолова the-flow.ru.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

«Ни за какие деньги». Почему Смолов останется без Европы

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Краснодар Смолов Федор
Комментарии (29)
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джон базелон
1484660306
Да вы сначала научитесь бегать по полю для начала,потом играть нормально,а то глядите ка,обижаются!!!Получая такие зарплаты,нужно зубами поле грызть,а не строить из себя Пеле.Люди с зарплатой 30 тысяч(в среднем) приходят на стадион за свой скромный заработок,а видят они что?????Так как на Вас не кричать после этого??Уважаю Смолова,но пора футболистам плотить среднюю зарплату гражданина РФ.Бонус к зп(премию)выдавать за полные стадионы и результаты на поле.Вот и посмотрим тогда на Вас.
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la verdad
1484660380
Смолов хочет сказать, что болелы просто так, с первого матча начали оскорблять? Может, как играли, так за вас и болели? Или вас нужно сначала начать любить, а дальше "понять и простить" когда вы пешком по полю ходите?
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la verdad
1484661334
Надо было дать статистику Смолова в Динамо :) Тогда понятно будет почему ублюдки и тупые. 2007 - 2015. 68 игр, 3 гола за 8 лет :)))
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alp
1484661950
если начинать с того, что надо для начала научится болеть, тогда и футболистам для начала нужно сделать зп 35 тыр. ))
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yorgenbarenz
1484662143
....Смолов,бывало,забьёт за динамо два мяча в первом тайме,а неблагодарные болели его весь второй тайм поносят !Забьёт за матч пять мячей-говном трибуны исходят,кидают в него посторонние предметы...Эх вы ! Из-за вас он и ушёл в Урал на втрое ниже зарплату.
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Хан 1968
1484664018
как вы играли - так за вас и болели: прямая взаимосвязь
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Tostao
1484667571
Как одни играли, так другие и кричали!
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FanatSerj
1484667848
За Динамо 3 гола за 8 лет, давайте сначала с этого начнем )))) Сказать, что не дали шанса да ну нах, и в Голландию на учебу отсылали, один хрен. А надо было оказывается всего лишь зарплату в три раза уменьшить и дать волшебного пендаля до Урала, чтобы звезда проснулась )))
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Gullit 76
1484671134
Вообще не помню молодого Смолова в динамо,какой то фантом.Зря он начал болтать.
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Hedin
1484676705
Ахахаха, отличная кричалка, всамый раз про динамо
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