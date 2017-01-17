Смолов: «Когда я играл за «Динамо», с трибун кричали: «Вперед, ублюдки! Вперед, тупые»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов затронул тему болельщиков в России. Футболист рассказал, как в бытность игроком «Динамо», фанаты бело-голубых оскорбляли команду.

«Чтобы чего-то требовать, нужно нормально болеть для начала. Когда я играл за «Динамо» и с трибун кричали: «Вперед, ублюдки! Вперед, тупые», то чего они вправе после этого требовать, какой игры? Подойти и извиниться перед ними? За то, что они тебя лично оскорбляют?» – приводит слова Смолова the-flow.ru.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

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