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  • Повар ЦСКА: «Слуцкий больше соусные блюда уважал – и печенку, и кролика, и отварной язык, и бефстроганов»

Повар ЦСКА: «Слуцкий больше соусные блюда уважал – и печенку, и кролика, и отварной язык, и бефстроганов»

17 января 2017, 16:10
25

Повар ЦСКА Николай Косарев рассказал о гастрономических предпочтениях бывшего главного тренера Леонида Слуцкого. Как было отмечено, специалист больше любит мясные блюда.

«Предпочтения Слуцкого? Леонид Викторович по большому счету всеядный человек. Только гарниры не кушал. Все больше соусные блюда уважал – и печенку, и кролика, и отварной язык, и бефстроганов. Иногда спрашивал у него: «Может, что надо?» Слуцкий отшучивался: «Да я за спортсменами доем, что останется».

С ним было приятно работать. Семь лет пролетели как один день. Когда в Лондоне прощались, кошки на душе скребли. Запали в душу слова Леонида Викторовича на встрече с персоналом: «Команда – это не только игроки, это – все, включая уборщицу на базе. Без слаженной работы всей бригады никакого результата не достичь». Было приятно», – заявил Косарев.

Напомним, Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 года. В минувшем декабре российский специалист покинул пост главного тренера армейцев по собственному желанию.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (25)
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Barsuk52
1484659658
и макдак тоже любил
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la verdad
1484660751
Великий человек! И кролика уважал и уборщицу :))
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Zarandar_52
1484663628
надо завязывать жрать всякую дрань (с) Слуцкий в КВН =)
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за ЦСКА с 1980г
1484667448
Всё больше уважаю Слуцкого. Наш человек.
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Urry
1484667547
Гурман, однако
Ответить
prtcs
1484669087
Попробуй похудей от такого меню.
Ответить
alll-1
1484669651
и за спортсменами доедал и гамбурги уплетал а потом все переваривал раскачиваясь на кресле
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Gullit 76
1484672256
"С ним было приятно обедать"
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VVM1964
1484676659
"и печенку, и кролика, и отварной язык, и бефстроганов " - " И ВСЕГО И ПОБОЛЬШЕ "
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Xiko
1484683814
Удачи, Леня! Спасибо за все, ты в истории. Тренерам РФПЛ есть к чему стремиться.
Ответить
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