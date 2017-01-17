Повар ЦСКА: «Слуцкий больше соусные блюда уважал – и печенку, и кролика, и отварной язык, и бефстроганов»

Повар ЦСКА Николай Косарев рассказал о гастрономических предпочтениях бывшего главного тренера Леонида Слуцкого. Как было отмечено, специалист больше любит мясные блюда.

«Предпочтения Слуцкого? Леонид Викторович по большому счету всеядный человек. Только гарниры не кушал. Все больше соусные блюда уважал – и печенку, и кролика, и отварной язык, и бефстроганов. Иногда спрашивал у него: «Может, что надо?» Слуцкий отшучивался: «Да я за спортсменами доем, что останется».

С ним было приятно работать. Семь лет пролетели как один день. Когда в Лондоне прощались, кошки на душе скребли. Запали в душу слова Леонида Викторовича на встрече с персоналом: «Команда – это не только игроки, это – все, включая уборщицу на базе. Без слаженной работы всей бригады никакого результата не достичь». Было приятно», – заявил Косарев.

Напомним, Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 года. В минувшем декабре российский специалист покинул пост главного тренера армейцев по собственному желанию.