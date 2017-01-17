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    Повар ЦСКА: «Слуцкий больше соусные блюда уважал – и печенку, и кролика, и отварной язык, и бефстроганов»

    Повар ЦСКА Николай Косарев рассказал о гастрономических предпочтениях бывшего главного тренера Леонида Слуцкого. Как было отмечено, специалист больше любит мясные блюда.

    «Предпочтения Слуцкого? Леонид Викторович по большому счету всеядный человек. Только гарниры не кушал. Все больше соусные блюда уважал – и печенку, и кролика, и отварной язык, и бефстроганов. Иногда спрашивал у него: «Может, что надо?» Слуцкий отшучивался: «Да я за спортсменами доем, что останется».

    С ним было приятно работать. Семь лет пролетели как один день. Когда в Лондоне прощались, кошки на душе скребли. Запали в душу слова Леонида Викторовича на встрече с персоналом: «Команда – это не только игроки, это – все, включая уборщицу на базе. Без слаженной работы всей бригады никакого результата не достичь». Было приятно», – заявил Косарев.

    Напомним, Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 года. В минувшем декабре российский специалист покинул пост главного тренера армейцев по собственному желанию.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.01.2017 16:10
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +627

      Xiko 17 января 2017, 23:10

      Удачи, Леня! Спасибо за все, ты в истории. Тренерам РФПЛ есть к чему стремиться.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 января 2017, 19:57

      "С ним было приятно обедать"

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 17 января 2017, 19:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      и за спортсменами доедал и гамбурги уплетал
      а потом все переваривал раскачиваясь на кресле

      -6
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > yarik1_78 17 января 2017, 20:35

      ты статью то хоть читал ?
      там черным по белому написано ,что качалкин доедал за спортсменами
      значит ел объедки .

      всем давно известно .что кони то помоишные

      -2
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > yarik1_78 17 января 2017, 20:53

      иди спать ложись ,а то ремня всыплю раз не кому ,а то растет урод какой то да еще с лошадиной рожей

      -1
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      ...
      Рейтинг: +933

      alll-1 > yarik1_78 17 января 2017, 20:59

      иди спать недотепа

      -1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 17 января 2017, 19:04

      Попробуй похудей от такого меню.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 17 января 2017, 18:39

      Гурман, однако

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 17 января 2017, 18:37

      Всё больше уважаю Слуцкого. Наш человек.

      0
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      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 17 января 2017, 17:33

      надо завязывать жрать всякую дрань (с) Слуцкий в КВН =)

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Sergey Z 17 января 2017, 18:39

      Имею честь представить: Защитник обездоленных, Робин Гуд сегодняшних дней и знаток русскай кухни - сэр Гей!!!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Sergey Z 17 января 2017, 18:56

      Может лучше выдержке у тебя поучиться, истеричка?)))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Sergey Z 17 января 2017, 19:27

      Да ты чемпион школы по юмору на иностранном языке :))))))

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Sergey Z 18 января 2017, 22:36

      Мудак ты из Moscow :)))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Sergey Z 19 января 2017, 20:31

      А чего слово не дописал? За щеку получил от мужа :)))?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Sergey Z 19 января 2017, 20:38

      "Голубой твой" это ты сам, клоун с юмором школьника, ты смешишь меня не по детски :))) Всё никак не уняться? Иди, пидорок, пососи у спартачей, армеец хуев. Подстать гомосеку онопко:)

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 января 2017, 16:45

      Великий человек! И кролика уважал и уборщицу :))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Sergey Z 17 января 2017, 18:36

      О сэр Гей вернулся :) Интересуетесь моей биографией?)))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Sergey Z 17 января 2017, 18:45

      Браво, сэр!!!))))

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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 17 января 2017, 16:27

      и макдак тоже любил

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