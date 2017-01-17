Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Грасия: «Все футболисты перед отъездом в отпуск получили индивидуальные задания»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия рассказал о том, как начался первый тренировочный сбор команды в Испании.

    По словам испанца, в первую очередь он думает о подготовке к предстоящему матчу 1/4 финала Кубка России против «Сибири». Встреча состоится 1 марта.

    «Все футболисты перед отъездом в отпуск получили индивидуальные задания, игроки добросовестно их выполняли, и сейчас им будет легче включиться в рабочий темп. На этой неделе у нас запланировано много разных тренировок, и сейчас очень важно обойтись без травм.

    Самое же главное на этом этапе возобновить тренировки, накопить так называемые тренировочные часы для того, чтобы поймать рабочий ритм и постепенно входить в игровой темп. Нам впереди предстоит провести много важных игр, первая из которых будет в Кубке России», – заявил он.

    Напомним, что по итогам 17-ти туров «Рубин» расположился на девятой строчке турнирной таблицы РФПЛ.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2017 10:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11