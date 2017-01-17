Грасия: «Все футболисты перед отъездом в отпуск получили индивидуальные задания»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия рассказал о том, как начался первый тренировочный сбор команды в Испании.

По словам испанца, в первую очередь он думает о подготовке к предстоящему матчу 1/4 финала Кубка России против «Сибири». Встреча состоится 1 марта.

«Все футболисты перед отъездом в отпуск получили индивидуальные задания, игроки добросовестно их выполняли, и сейчас им будет легче включиться в рабочий темп. На этой неделе у нас запланировано много разных тренировок, и сейчас очень важно обойтись без травм.

Самое же главное на этом этапе возобновить тренировки, накопить так называемые тренировочные часы для того, чтобы поймать рабочий ритм и постепенно входить в игровой темп. Нам впереди предстоит провести много важных игр, первая из которых будет в Кубке России», – заявил он.

Напомним, что по итогам 17-ти туров «Рубин» расположился на девятой строчке турнирной таблицы РФПЛ.