Луис Адриано: «Мне очень нравится история «Спартака»

Новичок «Спартака» Луис Адриано признал, что он нисколько не сомневался в своем решении перейти в московский клуб. Бразилец уверен, что у него не будет проблем с адаптацией.

«Я очень наслышан о «Спартаке» от Алекса, который играл здесь. Мне очень нравится история этого клуба, поэтому я здесь в данный момент.

В «Шахтере» у меня была определенная физическая форма и результаты, потому что я всегда играл. Фернандо рассказал мне, что эта команда живет как семья, что мы первые в таблице. Очень приятно это знать. Я общался с Массимо Каррерой. Он рассказал, что в Москве очень теплые болельщики, поэтому сомнений никаких у меня не было», – заявил бразилец в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что бразилец стал игроком «Спартака» этой зимой, подписав контракт на 3,5 года. До этого он выступал за «Милан».