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Луис Адриано: «Мне очень нравится история «Спартака»

17 января 2017, 10:31
17

Новичок «Спартака» Луис Адриано признал, что он нисколько не сомневался в своем решении перейти в московский клуб. Бразилец уверен, что у него не будет проблем с адаптацией.

«Я очень наслышан о «Спартаке» от Алекса, который играл здесь. Мне очень нравится история этого клуба, поэтому я здесь в данный момент.

В «Шахтере» у меня была определенная физическая форма и результаты, потому что я всегда играл. Фернандо рассказал мне, что эта команда живет как семья, что мы первые в таблице. Очень приятно это знать. Я общался с Массимо Каррерой. Он рассказал, что в Москве очень теплые болельщики, поэтому сомнений никаких у меня не было», – заявил бразилец в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что бразилец стал игроком «Спартака» этой зимой, подписав контракт на 3,5 года. До этого он выступал за «Милан».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис
Комментарии (17)
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kella
1484638993
Не верю!
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TY13R
1484639230
а особенно бабки которые предложили... ото б я рвал свой зад в какой-то Спартак из Милана)))
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FCZenit1990
1484639379
зато нынешнию историю Спартака еще не знаешь ;)
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Фан666
1484644526
Особенно впечатлён игрой в еврокубках против Санкт-Галлена и кипрского АЕКа
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Zeff
1484645660
Она многим нравится.
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filosof sparty
1484648795
Одни голубые на нашей ветке собрались! А ну брысь на свой вибратор!
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лёха72
1484652842
МНЕ ИСТОРИЯ ТОЖЕ НРАВИТСЯ.НО ПОРА БЫ ЕЁ УЛУЧШИТЬ
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АЛЕКС 58
1484654092
ВЕРИМ!!!ВЕРИМ!!!ВЕРИМ!!!
Ответить
АЛЕКС 58
1484654455
Как клятва юнного пионера! Я...........с детства мечтаю носить красно-белую форму.У меня никогда не было сомнений,что мечта сбудется! А если зря пиарили ? Вот облом будет!
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killerman77
1484654963
а что за история? с бромонтаном или про рыболова-любителя? а может про Copa del Sol? а ну напомни.
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