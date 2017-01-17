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    Луис Адриано: «Мне очень нравится история «Спартака»

    Новичок «Спартака» Луис Адриано признал, что он нисколько не сомневался в своем решении перейти в московский клуб. Бразилец уверен, что у него не будет проблем с адаптацией.

    «Я очень наслышан о «Спартаке» от Алекса, который играл здесь. Мне очень нравится история этого клуба, поэтому я здесь в данный момент.

    В «Шахтере» у меня была определенная физическая форма и результаты, потому что я всегда играл. Фернандо рассказал мне, что эта команда живет как семья, что мы первые в таблице. Очень приятно это знать. Я общался с Массимо Каррерой. Он рассказал, что в Москве очень теплые болельщики, поэтому сомнений никаких у меня не было», – заявил бразилец в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Напомним, что бразилец стал игроком «Спартака» этой зимой, подписав контракт на 3,5 года. До этого он выступал за «Милан».

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.01.2017 10:31
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +22

      killerman77 17 января 2017, 15:09

      а что за история? с бромонтаном или про рыболова-любителя? а может про Copa del Sol? а ну напомни.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 17 января 2017, 15:00

      Как клятва юнного пионера! Я...........с детства мечтаю носить красно-белую форму.У меня никогда не было сомнений,что мечта сбудется! А если зря пиарили ? Вот облом будет!

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 17 января 2017, 14:54

      ВЕРИМ!!!ВЕРИМ!!!ВЕРИМ!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 > АЛЕКС 58 18 января 2017, 13:41

      верь в Кубань
      ишак не доделанный

      0
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      Рейтинг: +10

      football1806 17 января 2017, 14:45

      Прогнозы и ставки на футбол www.infostavka.ru

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 17 января 2017, 14:34

      МНЕ ИСТОРИЯ ТОЖЕ НРАВИТСЯ.НО ПОРА БЫ ЕЁ УЛУЧШИТЬ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 января 2017, 14:11

      "...кому нравится арбуз, а кому свиной хрящик." (с)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 января 2017, 13:26

      Одни голубые на нашей ветке собрались! А ну брысь на свой вибратор!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 17 января 2017, 12:54

      за 4,5 ляма история любого клуба понравится

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 января 2017, 12:34

      Она многим нравится.

      0
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      Рейтинг: +231

      ВoВ 17 января 2017, 12:18

      Хорошо что приехал)

      0
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