Луис Адриано зимой мог перейти в китайский клуб

Форвард московского «Спартака» Луис Адриано зимой получил заманчивое предложение из Китая.

Сообщается, что 29-летнему бразильцу один из местных клубов был готов платить 8 миллионов евро в год. Сам форвард отказался ехать в Поднебесную из-за того, что полгода назад он едва не стал здесь жертвой аферы.

Дело в том, что один из местных клубов предлагал бразильцу одни условия, а по приезду в Китай форвард увидел совсем другой контракт.

Напомним, что Луис Адриано подписал с российским клубом контракт, рассчитанный на 3,5 года. По его условиям бразилец будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.