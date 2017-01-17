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    Луис Адриано зимой мог перейти в китайский клуб

    Форвард московского «Спартака» Луис Адриано зимой получил заманчивое предложение из Китая.

    Сообщается, что 29-летнему бразильцу один из местных клубов был готов платить 8 миллионов евро в год. Сам форвард отказался ехать в Поднебесную из-за того, что полгода назад он едва не стал здесь жертвой аферы.

    Дело в том, что один из местных клубов предлагал бразильцу одни условия, а по приезду в Китай форвард увидел совсем другой контракт.

    Напомним, что Луис Адриано подписал с российским клубом контракт, рассчитанный на 3,5 года. По его условиям бразилец будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.01.2017 09:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 17 января 2017, 12:51

      зарплата в Спартаке что-то прыгает у него, то 4.5 млн было, теперь 3

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Masteralex 17 января 2017, 13:07

      Милан будет доплачивать... Зачем ему зарплату понижать? У него был контракт до 20 года на банке сидеть!

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 17 января 2017, 11:30

      так и зима ещё не кончилась..

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      Рейтинг: +2269

      dyema > neofizer 17 января 2017, 12:09

      Спартак может заработать, надо перепродать)))

      0
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 17 января 2017, 10:04

      ..а оказался в Великом и Могучем

      -1
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