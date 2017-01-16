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Луис Адриано подписал контракт со «Спартаком»

16 января 2017, 22:37
13

Бразильский нападающий Луис Адриано заключил долгосрочное соглашение со «Спартаком», которое вступает в силу с 25 января текущего года.

Предыдущим клубом Адриано был итальянский «Милан», в который он перешел из донецкого «Шахтера» летом 2015 года. Всего за «россонери» бразилец провел 33 матча и забил четыре мяча. Также в активе форварда значатся четыре поединка в рядах национальной сборной Бразилии.

С «Шахтером» Луис Адриано шесть раз побеждал в чемпионате Украины, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а в сезоне-2008/2009 поднял над головой Кубок УЕФА. Напомним, что донецкой командой в то время руководил нынешний главный тренер «Зенита» Мирча Луческу.

В понедельник «Спартак» также подписал контракт с полузащитником сборной России Александром Самедовым.

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Таблица зимних трансферов РФПЛ

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы зимы-2017 Спартак Милан Адриано Луис
Комментарии (13)
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NapaS
1484595904
Удачи! Хоть и не верится в трансфер.
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richi
1484596759
По лицу видно, что доволен. Нашлись дураки, будут бабло баночнику отстегивать.
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ivanthebest
1484597181
Надеюсь, будешь феерить в нашем составе. Добро пожаловать в красно-белую семью! Не подведи, Луис!
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Dellleone
1484597821
Ураа браво шпартаг отхватил "супеп результативного форворда"
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Axidan
1484598371
Без обид, спартаковцы, но этот трансфер очередная ваша ошибка. Луиска уже давно "сбитый летчик". Да и в свои лучшие годы он забивал играя с Мхитаряном, Виллианом, Фернандинье и Костой. При такой помощи и обезьяна забила бы.. :)
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mialkov
1484598835
У Луиса есть несколько неоспоримых качеств: он борется всегда и не выключается из игры, ну а главное - у него характер победителя! Так что польза от него будет обязательно!
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alll-1
1484600196
Вперед Спартак!!!
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Павел Буре
1484600331
Посмотрел я ролик его игры в милане!!! За 3 игры минуты ролика 3 гола (1 с пенальти ) и один пас. Если честно этот трансфер у меня вызывает сомнения.
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BURNIK
1484602994
Время покажет,что за фрукт)
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Aston
1484606427
Каррера показал себя специалистом с большой буквы,показал,что может настраивать всех и способен многое привнести,наблюдая за его работой,думаю он знает что делает,хотя скепсиса тоже хватает!Удачи,сеньор Максимов!
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