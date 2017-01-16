Луис Адриано подписал контракт со «Спартаком»

Бразильский нападающий Луис Адриано заключил долгосрочное соглашение со «Спартаком», которое вступает в силу с 25 января текущего года.

Предыдущим клубом Адриано был итальянский «Милан», в который он перешел из донецкого «Шахтера» летом 2015 года. Всего за «россонери» бразилец провел 33 матча и забил четыре мяча. Также в активе форварда значатся четыре поединка в рядах национальной сборной Бразилии.

С «Шахтером» Луис Адриано шесть раз побеждал в чемпионате Украины, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а в сезоне-2008/2009 поднял над головой Кубок УЕФА. Напомним, что донецкой командой в то время руководил нынешний главный тренер «Зенита» Мирча Луческу.

В понедельник «Спартак» также подписал контракт с полузащитником сборной России Александром Самедовым.

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