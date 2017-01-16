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    Луис Адриано подписал контракт со «Спартаком»

    Бразильский нападающий Луис Адриано заключил долгосрочное соглашение со «Спартаком», которое вступает в силу с 25 января текущего года.

    Предыдущим клубом Адриано был итальянский «Милан», в который он перешел из донецкого «Шахтера» летом 2015 года. Всего за «россонери» бразилец провел 33 матча и забил четыре мяча. Также в активе форварда значатся четыре поединка в рядах национальной сборной Бразилии.

    С «Шахтером» Луис Адриано шесть раз побеждал в чемпионате Украины, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а в сезоне-2008/2009 поднял над головой Кубок УЕФА. Напомним, что донецкой командой в то время руководил нынешний главный тренер «Зенита» Мирча Луческу.

    В понедельник «Спартак» также подписал контракт с полузащитником сборной России Александром Самедовым.

    Таблица зимних трансферов РФПЛ

    Источник: ФК «Спартак»

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    16.01.2017 22:37
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1897

      Aston 17 января 2017, 01:40

      Каррера показал себя специалистом с большой буквы,показал,что может настраивать всех и способен многое привнести,наблюдая за его работой,думаю он знает что делает,хотя скепсиса тоже хватает!Удачи,сеньор Максимов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      BURNIK 17 января 2017, 00:43

      Время покажет,что за фрукт)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 17 января 2017, 00:12

      Посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 января 2017, 23:58

      Посмотрел я ролик его игры в милане!!! За 3 игры минуты ролика 3 гола (1 с пенальти ) и один пас. Если честно этот трансфер у меня вызывает сомнения.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 16 января 2017, 23:56

      Вперед Спартак!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 16 января 2017, 23:33

      У Луиса есть несколько неоспоримых качеств: он борется всегда и не выключается из игры, ну а главное - у него характер победителя! Так что польза от него будет обязательно!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      Axidan 16 января 2017, 23:26

      Без обид, спартаковцы, но этот трансфер очередная ваша ошибка. Луиска уже давно "сбитый летчик". Да и в свои лучшие годы он забивал играя с Мхитаряном, Виллианом, Фернандинье и Костой. При такой помощи и обезьяна забила бы.. :)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Axidan 16 января 2017, 23:28

      Вполне возможно…

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 16 января 2017, 23:17

      Ураа браво шпартаг отхватил "супеп результативного форворда"

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 16 января 2017, 23:06

      Надеюсь, будешь феерить в нашем составе. Добро пожаловать в красно-белую семью! Не подведи, Луис!

      2
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      Рейтинг: +1126

      richi 16 января 2017, 22:59

      По лицу видно, что доволен. Нашлись дураки, будут бабло баночнику отстегивать.

      -1
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