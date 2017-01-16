Шандао выставил счет «Анжи» на 405 тысяч

Бразильский защитник Шандао требует от «Анжи» 405 тысяч евро в качестве долгов по заработной плате и подписного бонуса при переходе в дагестанскую команду.

«Анжи» должен был рассчитаться с игроком еще осенью, однако примерно в это же время клуб затеял смену владельца и распродажу ведущих игроков, взяв курс на жесткую экономию.

Напомним, бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов передал бразды правления Осману Кадиеву, которому теперь придется нести бремя долгов по контрактам, оформленным при старом руководстве.

В случае, если махачкалинцы не выплатят причитающуюся сумму, Шандао грозит обратиться в арбитраж.